Namorada de Kanye West diz que cantor ainda ama Kim Kardashian: "isso é normal"

Uma declaração da nova namorada de Kanye West, a atriz Julia Fox, deu o que falar. Ela revelou que o rapper ainda ama a ex-esposa, Kim Kardashian, com quem foi casado por quase sete anos.

Em entrevista ao podcast 'Call Her Daddy' ela afirmou que considera normal o sentimento de Kanye. "Tenho certeza de que ainda há alguns sentimentos residuais, e isso é normal, é humano", disse. Segundo ela, o relacionamento é orgânico e natural. "Sei que ele está comigo agora. E isso é tudo o que importa", completou.

Kanye West tentou reatar com Kim várias vezes

Kim Kardashian e Kanye West se separaram em 2021. Desde o término, o rapper tentou várias vezes reatar a relação. Apesar do divórcio em andamento com a socialite, ele demonstrou não aceitar o fim do casamento. Durante um show, ele chegou a declarar para o público que sentia saudades da ex-mulher e que iria lutar por ela.

As investidas em Kim, no entanto, parecem não ter dado certo. Kanye e Julia assumiram a relação no início de janeiro deste ano. Já Kim está namorando o ator e comediante Pete Davidson, ex de Ariana Grande.

Rapper diz que vai dar uma 'surra' em namorado de Kim

Famoso por suas letras polêmicas, o rapper lançou a música "Eazy" nas plataformas digitais no último mês, em que diz que poderia dar uma surra em Pete Davidson. A canção repercutiu nas redes sociais e fãs do comediante se mostraram preocupados, apontando que West estaria com crises de bipolaridade.

