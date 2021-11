'Fiz coisas inaceitáveis como marido, mas preciso voltar para casa', diz Kanye West

Após meses da separação, o rapper Kanye West, rebatizado por Ye, comentou pela primeira vez sobre o fim do casamento com a socialite e influenciadora Kim Kardashian. Ele afirma que cometeu muitos erros como marido, mas pretende voltar para casa. As informações são da revista Quem.

A declaração ocorre logo após a ex-esposa ter assumido publicamente o relacionamento com o humorista Pete Davidson. Casados desde 2014, Ye e Kim começaram processo de separação no início deste ano.

Legenda: Kim e Kanye são pais de quatro filhos Foto: reprodução/Instagram

Na noite desta quarta, o rapper discursou sobre a situação durante projeto voluntário do Dia de Ação de Graças, em Los Angeles, Estados Unidos.

“A narrativa que Deus quer é que você veja que tudo pode ser redimido e todos esses relacionamentos que cometemos erros. Eu cometi erros”, iniciou.

“Fiz publicamente coisas inaceitáveis ​​como marido, mas agora mesmo por qualquer motivo - eu não sabia que estaria aqui, não sabia que estaria na frente deste microfone. Estou aqui para mudar essa narrativa. Não vou deixar o E! escrever a narrativa da minha família. Não vou deixar o Hulu escrever a narrativa da minha família”, criticou a imprensa especializada em coluna social.

“Eu sou o pai da minha família. Tenho que estar ao lado dos meus filhos o máximo possível, mas eu preciso voltar para casa. Estou fazendo de tudo para estar bem próximo deles", afirmou.

