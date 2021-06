Kim Kardashian fala sobre divórcio de Kanye West e revela motivos para separação

Kim Kardashian falou pela primeira vez em entrevista sobre os detalhes do divórcio com o rapper Kanye West. Pais de quatro crianças, os dois, que estavam casados desde 2014, começaram processo de separação no início deste ano.

A socialite e influenciadora falou do assunto durante novo episódio do reality show 'Keeping Up With the Kardashians', que chegou à última temporada e mostra detalhes da vida da família Kardashian-Jenner.

Em conversa com a mãe, Kris Jenner, e as irmãs, mediada pelo apresentador Andy Cohen, Kim foi questionada sobre os motivos pelos quais o casamento não teria dado certo.

"Eu honestamente não sei se diria isso aqui, na TV, mas não foi apenas uma coisa específica que ocorreu, por parte de ambos. Acho que foram apenas diferenças de opiniões em relação a algumas coisas que levaram a essa decisão", expôs Kim.

Legenda: Kim e Kanye são pais de quatro filhos Foto: reprodução/Instagram

Segundo ela, foi necessário muito esforço para que a decisão de se separar fosse tomada. Kim afirma que "deu o melhor" para a relação.

"Vocês sabem, temos quatro filhos. Acho que não imagino qualquer coisa que filhos queiram mais do que ver os seus pais juntos. Eu vivi isso", pontuou, segundo publicação do jornal britânico MetroUK.

Mesmo com o divórcio, Kim Kardashian conta que ainda nutre carinho por West e que, por conta da relação familiar, ele ainda deve se manter no convívio.

"Eu o respeito muito e vocês sabem, antes de tudo ele era meu amigo, principalmente e acima de tudo, então não vejo isso acabando. Sempre serei a maior fã do Kanye. Ele é o pai dos meus filhos, o Kanye será sempre família", revelou.

Divórcio antigo

Este, inclusive, não é o primeiro casamento de Kim. Em 2011, ela passou 72 dias casada com o jogador de basquete Kris Humphries, após pedir divórcio ainda na lua de mel como casal.

Kim conta que chegou a pensar em desistir do matrimônio ainda durante a cerimônia, mas acabou prosseguindo com o momento. Até hoje, ela revela, a relação amigável com Kris Humphries não teria se restabelecido.