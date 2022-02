Kylie Jenner dá a luz ao segundo filho com Travis Scott

A empresária e influenciadora americana Kylie Jenner deu à luz ao segundo filho com o cantor Travis Scott. De acordo com a revista People, o novo herdeiro do casal é um menino. Na noite de domingo (6), Jenner compartilhou nas redes sociais uma imagem em que mostra a mãozinha do bebê e a data do nascimento.

A criança nasceu um dia após o aniversário de 4 anos de Stormi, primeira filha do casal.

A caçula das irmãs Kardashian confirmou a segunda gravidez com um vídeo em setembro de 2021, no qual mostrava o momento em que anunciava a segunda gravidez para a família.

No vídeo, a mãe de Kylie, Kris Jenner, se emociona quando descobre que vem mais um neto para a família Kardashian.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.