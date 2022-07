Iara Ferreira, musa do OnlyFans, é expulsa do mercado por usar roupa curta: 'Só porque sou gostosa'

A modelo Iara Ferreira, atriz de pegadinhas da RedeTV! e musa do aplicativo OnlyFans, relatou que foi expulsa de um mercado em Miami, nos Estados Unidos. O motivo, segundo ela, seria o fato de que estava usando um vestido curto que marcava o corpo. "Para mim, é preconceito só porque eu sou gostosa", afirmou.

Nas redes sociais, Iara contou que foi reconhecida por um funcionário brasileiro, responsável por xingá-la e expulsá-la do local.

"Me senti humilhada, fiquei em choque quando ele me tirou do mercado aos gritos. Meu look não era escandaloso. Uso no Brasil, no dia a dia, e nunca passei por isso. Acontece que acharam que eu fosse me exibir lá dentro e gravar com o celular, talvez para o OnlyFans. Mas em momento algum fui para isso", contou.

Segundo Iara, apesar de já ter gravado em locais públicos, sempre o fez de forma discreta e sem constranger outras pessoas. "O funcionário me reconheceu, ele sabia o que estava falando e fazendo. Ele comentou que me conhecia do OnlyFans. Foi um vexame", disse.

Xingamento em Maceió

Iara afirmou que esta não é a primeira vez que passa por algo do tipo. Na ocasião, ela teria sido xingada por três mulheres em Maceió, Alagoas.

"Elas já chegaram em mim perguntando: você é aquela sem noção que vende foto pelada, né? Fiquei com medo. Peguei minhas coisas e saí da praia. Mulher gostosa também sofre. Mas isso é inveja, coisa de mulher recalcada", finalizou.