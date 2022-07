Luísa Sonza lança clipe de 'Cachorrinhas' com participação de seus pets; assista

A cantora Luísa Sonza aproveitou a comemoração dos seus 24 anos para lançar o single 'Cachorrinhas' nesta segunda-feira (18). No clipe, estrelam as pets da artista: Gisele Pinscher, Britney Spinschers, Duda Beainscher e Rita Lee.

A artista decidiu fechar o ciclo "mais ousado e dançante" com lançamento e dar às boas-vindas a uma nova era. Em entrevista coletiva, Luísa explicou as referências usadas no single.

"É genial. Eu acho que é uma das músicas mais geniais que eu já fiz no sentido de sacada", afirmou. A música ainda traz as influências do hit Sentadona e entrega referências do hip-hop. "É um pop trap e eu tô adorando esse negócio de rima e cantar rápido", exaltou Sonza.

Assista ao clipe de 'Cachorrinha', de Luísa Sonza

"A nossa intenção foi encerrar essa era das coreografias, pelo menos por um tempo, porque não há joelho, coluna e corpo que aguente. E para encerrar essa era nessa estética de dança vai ser com chave de ouro, eu saí machucada", disse ela.

O single e o clipe também contaram com a parceria do Instituto Luisa Mell para a divulgação de pets para adoção e uma campanha que revertia o pré-save da música em ração.