Fã 'invade' palco e dança com Luísa Sonza no Festival Expocrato; veja vídeo

A estreia da cantora Luísa Sonza no palco do Festival Expocrato 2022 foi um dos destaques da noite do festival nessa terça-feira (12). O público soltou a voz com grandes sucessos da artista, desde o início da carreira até o último álbum lançado, o “Doce 22”.

Um fato inusitado chamou a atenção da plateia durante a apresentação: uma fã de Sonza, identificada como Tainara, "invadiu" o palco. Seguranças tentaram impedir que ela ficasse no local, mas foram interrompidos pela própria Luísa, que pediu que eles soltassem a fã.

Tainara se jogou na dança em um dos momentos mais esperados do show, em que a cantora toca músicas que estão em alta no TikTok. Ela mostrou que sabia decorada toda a coreografia da música "Escolhe o Bandido", e o momento viralizou nas redes sociais.

Veja momento em que jovem dança com Luísa Sonza

Aproveitando a fama instantânea, Tainara compartilhou vídeos do momento ao lado da artista. Segundo escreveu em uma publicação, foi a realização de um sonho.

"Prometeu nada e entregou TUDO! Sucesso, menina!", desejou uma seguidora. "Desenrolada é ela, disse que dançaria com a Luísa e conseguiu. Representou bem o Crato!", escreveu outra.