Morte de personagem marca estreia da 22ª temporada de 'Grey’s Anatomy'

A atriz Natalie Morales se despediu da médica Monica Beltran e disse ser grata pela experiência, apesar do fim inesperado de sua participação

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Natalie Morales deixa a série após a morte de sua personagem
Legenda: Natalie Morales deixa a série após a morte de sua personagem
Foto: Reprodução/X

A estreia da 22ª temporada de "Grey’s Anatomy", exibida na quinta-feira (9), emocionou os fãs ao trazer a morte trágica da médica Monica Beltran, interpretada por Natalie Morales. A personagem foi uma das vítimas da explosão no hospital, um dos momentos mais impactantes do episódio.

Em entrevista ao Deadline, a atriz comentou como reagiu ao descobrir que sua trajetória na série estava chegando ao fim. Apesar da tristeza, Morales afirmou não guardar ressentimentos e destacou o carinho que recebeu dos fãs.

“Obviamente, foi uma mistura de coisas. Tive muita sorte de fazer parte desta série e me sinto muito grata por isso. Acho que os fãs desta série foram muito gentis e acolhedores comigo, e acho que as pessoas que me receberam bem vão ficar chateadas. Sinto muito por isso”, declarou.

Morales elogiou ainda o trabalho da showrunner Meg Marinis, responsável pela condução da nova fase da série. “A Meg é uma roteirista e showrunner incrivelmente talentosa, e devo dizer que é uma das melhores pessoas com quem já trabalhei. Ela foi tão gentil e atenciosa o tempo todo que, quando me contou o plano, pensei: ‘Ah, parece certo. Entendo por que você está fazendo isso, e faz sentido para mim’. Embora eu esteja triste com isso, realmente funciona para a história. Acho que ela fez um ótimo trabalho". 

Na trama, a médica Beltran morre após ficar presa sob um equipamento hospitalar enquanto orientava a estagiária Jules Millin (interpretada por Adelaide Kane) durante uma cirurgia em uma criança. Mesmo com os esforços da equipe de resgate, a personagem não resistiu aos ferimentos antes da chegada dos bombeiros, encerrando de forma heroica sua jornada no Grey Sloan Memorial.

Natalie Morales entrou em "Grey’s Anatomy" como convidada especial na 20ª temporada, e foi promovida a personagem regular na 21ª. A saída da atriz marca mais uma das reviravoltas emocionais que consagram a série, conhecida por despedidas dolorosas. 

Redação
Há 40 minutos
