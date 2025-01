Morre Francisco San Martin, ator de 'Jane the Virgin', aos 39 anos

O ator espanhol Francisco San Martin, conhecido pelos trabalhos nas novelas 'Days of our Lives' e 'The Bold and the Beautiful' e na série 'Jane the Virgin', foi encontrado morto na própria casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte foi constatada no dia 16 de janeiro de 2025.

San Martin começou a carreira de ator cedo, logo após deixar a cidade de Mallorca, na Espanha. Inicialmente parte do teatro, ele resolveu estudar atuação na Espanha, para onde retornou para trabalhar também como modelo.

Carreira televisiva

Francisco San Martin interpretou dois papéis na novela norte-americana 'Days of Our Lives' em 2010. No começo, ele foi escalado para um papel pequeno, mas já em 2011 foi escolhido para viver Dario Hernandez em 59 episódios.

Já em 2017, o ator participou da novela "The Bold and the Beautiful", interpretando o personagem Mateo. Além disso, San Martin participou da série 'Jane the Virgin', também em 2017, como o personagem Fabian Regalo del Cielo.

Fora da televisão, o espanhol também participou de curtas-metragens como "A Love Story" (2016), "Hotter Up Close" (2022) e "Dot" (2022).

Segundo as autoridades policiais, Francisco teria tirado a própria vida. Com a confirmação da morte, Camila Banus, colega do ator e atriz de "Days of Our Lives", também prestou homenagem nas redes sociais.