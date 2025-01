Latino conhece filha pessoalmente após 16 anos: 'Pouco tempo para muita conversa'

Após 16 anos, Latino conheceu pessoalmente Ana Júlia, uma das dez filhas dele. O encontro aconteceu durante uma viagem de férias em Guarujá, litoral de São Paulo, onde o artista alugou uma casa para aproveitar o momento.

"Pouco tempo para muita conversa", escreveu Latino em um vídeo curto publicado no Instagram, que mostra ele e Ana Júlia aproveitando bebidas em uma piscina. O cantor também gravou um vídeo de humor junto da herdeira.

Em entrevista à revista Caras, Latino revelou que mantinha contato com Ana Júlia desde que ela tinha 3 anos de idade, por meio das redes sociais. Ela atualmente mora com a mãe, a cabeleireira Neusimar Condensei, em Minas Gerais.

"Por morar distante e não poder viajar sozinha, mantivemos contato virtual. Agora, chegou o momento em que ela tomou coragem e decidiu me conhecer. Esse momento é hoje, estou muito feliz", celebrou o cantor.

Apesar de estar alegre com o encontro, Latino afirmou que, no início, a filha teve receio em conhecê-lo, mas que agora queria fazer diferente. "Ela sempre teve curiosidade, mas ficava com o pé atrás, com medo", confessou. "Quero me dedicar a ela essa semana, saber da vida dela e das coisas que deixamos de conversar”.

Latino ainda comentou que Ana Julia vai acompanhá-lo pela primeira vez em um show que acontecerá em Lorena (SP), em uma festa à fantasia. Diferentemente do pai, a jovem não almeja a carreira artística e sonha em estudar Odontologia.

Quem são os filhos de Latino?

Além de Ana Julia, Latino tem mais nove herdeiros, todos de mães diferentes. Em entrevista ao gshow, o artista afirmou que não possui uma foto com todos os filhos e que nem todos os irmãos se conhecem.

"[A relação com os filhos] é maravilhosa e péssima ao mesmo tempo. Tenho uma lembrança terrível de Natal. Uma pessoa que estava comigo na época, me perguntou que sonho eu ainda não tinha realizado, e era juntar meus filhos. Queria tirar uma foto com todos eles, mas não tenho essa foto", lamentou.

A filha mais velha de latino é a atriz, diretora e produtora Dayanna Maia, de 28 anos. Ela já entrou na Justiça contra o pai cobrando valores retroativos de pensão, desde 2018.

Quatro filhos do cantor possuem a mesma idade, 25 anos. São eles: Bruna Morais, Amanda Rocha, Victor Hugo e Guilherme Roxa. Suzana Freitas, de 23 anos, é fruto do relacionamento dele com a cantora Kelly Key. Já Bernardo Neiva, Valentina e Matheus são os caçulas do artista.