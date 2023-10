Mauritânia, de Todas as Flores, perde tudo? Veja destino da personagem na novela

Além de todas as dificuldades já passadas por Mauritânia (Thalita Carauta), a executiva sofre um golpe de Humberto (Fabio Assunção) e perde suas as ações da Rhodes por causa de Brenda (Heloísa Honein). Contudo, na reta final da trama a ex-prostituta dá a volta por cima, recupera tudo e assume o relacionamento com Javé (Jhona Burjack).

No último capítulo da novela, exibido nesta segunda-feira (30), na TV Globo, a filha interesseira de Mauritânia cobra a mãe para investir em sua carreira artística na frente de Humberto, que vê a oportunidade perfeita de enganar a sócia.

“Você sabe que eu acho que posso te ajudar. Eu conheço um diretor maravilhoso, premiado, exatamente dessa área musical. Eu posso falar de você para ele. E eu sou muito amigo de um cara que tem uma casa de show na Barra, imagina só você estreando lá”, diz Humberto.

“É claro que isso demanda um investimento, aí é com a sua mãe. Precisa ver se ela tá disposta a investir na carreira da Brenda”, solta o empresário, que tem sido pressionado por Débora (Barbara Reis) a assumir o controle da loja. Disposta a reconquistar a filha, Mauritânia aceita fazer o investimento.

O desastre começa quando a ex-prostituta, pressionada, assina os documentos sem ler, acreditando se tratar da papelada para contratações para a carreira da jovem.

CONTA BLOQUEADA

No episódio que vai ao ar na próxima quinta-feira (2), a herdeira de Raulzito (Nilton Bicudo) percebe que sua conta no banco foi bloqueada. Ela ainda desabafa com Patsy (Suzy Rêgo), que questiona.

“Eu não combinei esse valor com o Humberto, tá estranho. Ele não me atende, não responde”, reclama a mulher. “Ele não te deu papel nenhum para assinar, né? Você leu?”, questiona a madame.

Patsy pega os documentos e entra em pânico. “Aqui diz que você empenhou suas ações na Rhodes para conseguir um empréstimo de R$ 6 milhões”. Ela explica que uma empresa ficou com todas as ações da amiga na loja.

“Seu saldo deve estar negativo, por isso sua conta tá bloqueada. O Humberto deve ter deixado de injetar dinheiro na tua conta para pagar os custos do clipe da Brenda”, afirma. “O Humberto me aplicou um golpe? Isso não vai ficar assim”, se revolta a ex-atriz.

ACERTO DE CONTAS

Mauritânia invade a casa do empresário e o confronta, entretanto, é recebida com desprezo: “Eu não te obriguei a nada, minha querida. Você assinou sem ler porque quis”.

“Você é muito canalha. Como você tem coragem de me usar desse jeito? Eu abri minha intimidade para você. Você foi no meu ponto fraco, se aproveitou de mim para me manipular, me roubar”, dispara ela.

Humberto ainda debocha da falta de talento de Brenda e faz alerta: “Você não pode assinar nada sem ler. O Raulzito não te ensinou nem o básico”. Na sequência, ele usa as ações de Mauritânia para assumir a presidência da Rhodes e expulsar Rafael.

DESFECHO DA PERSONAGEM

Após o desenrolar da personagem, a estilista recupera as ações na Rhodes e decide voltar a morar na Gamboa. Ela ainda organiza um desfila da nova coleção da loja e faz sucesso. Após o evento, Mauritânia também se acerta com Javé.

“Você me ajudou muito, me inspirou nisso tudo”, agradece ela. O rapaz elogia o trabalho e esforço dela e ainda revela que Brenda vai se casar com Celinho (Leonardo Lima Carvalho). “O que importa agora é que a gente tá junto, e a Brenda não vai mais atrapalhar a gente”, afirma o modelo. “Você é meu desassossego”, solta a executiva. “E você é minha paz e meu amor”, se declara ele.

No capítulo derradeiro do folhetim, Mauritânia representa a empresa em um evento internacional de moda e decide sobre seu futuro profissional. Ela marca uma reunião com Rafael e Luís Felipe (Cassio Gabus Mendes).

“Eu consegui recuperar minhas ações que o Humberto roubou, mas eu não quero mais fazer parte das decisões administrativas da Rhodes. Queria deixar isso com meus sócios. Eu mesma queria ficar só com a parte criativa”, explica.

A estilista ainda descobre que Brenda entrou num reality show da Estônia após abandonar Celinho no altar. “Eu acho que ela nunca vai me perdoar. A gente romantiza relação de mãe e filha… Eu acho que a gente nunca vai ser amiga. E tudo bem. O importante é que ela tá feliz”, percebe ela.