Filho não reconhecido de Mussum briga por herança em meio a lançamento de filme sobre o humorista

Em meio à estreia da história de Mussum nas telonas, o filho do comediante, Igor Palhano, 31, ainda briga na Justiça pelo reconhecimento da paternidade e direito à herança.

"Eu tive que fazer tudo sozinho, desde o reconhecimento. É óbvio que a família, por parte do meu pai, cedeu o material. Meu irmão mais velho aceitou fazer o DNA. Mas depois dali também todo mundo virou as costas", revelou o cirurgião dentista em entrevista ao Splash, da UOL.

"E hoje em dia eu recorro a tudo sozinho. Estou até hoje aguardando o reconhecimento de paternidade. Mas ninguém me ajuda. Nada. Eu nunca tive um real de ajuda financeira ou qualquer coisa do tipo", complementou o filho que descobriu a paternidade somente em 2019.

Igor ainda aguarda a decisão de um juiz para enfim ter o reconhecimento legal. Ele afirmou ainda na entrevista que não entende a demora para a finalização do processo.

Justiça

Palhano detalhou também que foi avisado pelos irmãos que receberia parte do dinheiro arrecadado com a bilheteria de "Mussum, o Filmis". A obra, protagonizada por Aílton Graça, estreia nesta quinta-feira (2) nos cinemas, mas que sequer foi notificado sobre a realização do longa.

"Não me perguntaram o que eu achava, não me mostraram nada, projeto, nada. É óbvio que eu fico feliz. É um filme do meu pai, né? Óbvio. Outra parte, a parte artística, eu gosto muito, eu acho muito legal isso. Só que, em contrapartida, é triste", comentou.

Mas ainda assim, o dentista diz não se sentir acolhido pela família paterna. "Eu já falei muito e, assim, eu já cansei de correr atrás. Hoje em dia, eu não corro, não falo mais nada. Até pensei em responder algumas mensagens que me mandaram. Só que não vale a pena, sabe? Tem coisa que só eu sei", declarou.

"Chateia um pouquinho, porque é só parar. É só parar para pensar que o dinheiro vem na frente de tudo. Falou de dinheiro, todo mundo muda. E quando eu tentei ser um laço afetivo, quando tentei chegar na família como irmão, agora também eu não quero falar mais nada [...] Não quero mais laço afetivo. Não quero mais nada", desabafou Igor.

A paternidade

A confirmação da paternidade de Mussum aconteceu em 2019, quando Igor realizou um exame de DNA que assegurou a compatibilidade do laço com a ajuda do primeiro filho do humorista, Augusto.

Após a confirmação, os outros quatro filhos de Mussum chegaram a negar o direito à herança para Igor. Ele então entrou com uma ação para passar a ser reconhecido como um dos herdeiros no processo. Os bens dos herdeiros estão bloqueados pela justiça desde então.

A mãe de Igor, Denildes Palhano, conheceu Mussum ao tomar um chopp e ficou grávida. "Ele disse 'não fica mais na sua mãe', comprou um apartamento para mim e começamos uma vida", disse ela.