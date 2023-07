Mansão de Jorge Fernando é colocada à venda por R$ 1,3 milhão pelo filho do diretor; veja fotos

Marcelo Barros, filho de Jorge Fernando, pôs à venda uma mansão do diretor construída na Ilha de Jaguanum, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O imóvel foi herdado por ele após a morte do diretor, em 2019.

De acordo com o jornal Extra, a propriedade de 2,4 mil metros quadrados está à venda por cerca de R$ 1,3 milhão.

Legenda: O local conta com um deck para embarcações Foto: Reprodução

O imóvel tem seis quartos, sendo uma suíte, além de vista panorâmica para o mar e um deck próprio para embarcações.

Legenda: O local tem uma ampla sala com lareira e pé direito alto Foto: Reprodução

Além disso, a mansão conta com ampla sala de estar e jantar, com lareira e pé direito alto, e cozinha.

Legenda: Marcelo costumava alugar quartos da mansão por temporada, segundo jornal Foto: Reprodução

Do lado de fora, há uma jacuzzi próximo ao píer, uma churrasqueira, um canil, casa para caseiro e uma vasta vegetação.

Legenda: O espaço também conta com uma Jacuzzi Foto: Reprodução

Filho morava sozinho

Legenda: O imóvel está à venda pelo filho adotivo de Jorge Fernando, Marcelo Foto: Reprodução

Marcelo passou a morar sozinho na casa depois que decidiu se afastar das telinhas. Segundo o Extra, ele alugava quartos da mansão por temporada.

Legenda: A mansão tem vista panorâmica para o mar Foto: Reprodução

O ex-ator e Jorge Fernando se conheceram quando Marcelo tinha 17 anos, e o diretor o "adotou".