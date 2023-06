Heliponto, adega e boate: conheça mansões à venda em Fortaleza que custam até R$ 27 milhões

Casas com vista para o mar, apartamento com boate e heliponto, unidades com sistemas inteligentes e até consideradas "de cinema" ou "paraísos". Essas são as descrições de algumas das mansões mais caras encontras em Fortaleza e Região Metropolitana. Com o crescimento do mercado imobiliário de luxo no Estado, não é mais incomum diversas opções que ultrapassam os dígitos milionários.

Os valores vão de R$ 6 milhões a R$ 27 milhões. Em Fortaleza, a maioria se concentra nos bairros Meireles, Mucuripe, De Lourdes/Dunas. Na Região Metropolitana, O Eusébio o local de preferência para a construção das grandes — e mais caras — moradas.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Compra, venda, locação e administração de Imóveis do Ceará (Secovi-CE), são consideradas de alto padrão (luxo) propriedades com tamanhos a partir de 250 m², custando cerca de R$ 20 mil o metro quadrado. Ou seja, essas moradias valem a partir de R$ 5 milhões.

'Recanto de milionários'

O corretor de luxo Leopoldo Cabral, que está no ramo há 16 anos, aponta que o mercado imobiliário de Fortaleza tem se tornado um "recanto de milionários".

Legenda: O Edifício Mansão Macêdo dispõe de um heliponto Foto: Reprodução/Leopoldo Cabral

"São imóveis super diferenciados com padrões internacionais, e uma arquitetura muito moderna, alguns terão acima de 50 andares. Com isso o crescimento das vendas virou nítido, então as vendas nesse setor não param", avalia.

O que os clientes buscam e levam em conta na hora de fechar um negócio é a localização, principalmente, além da exclusividade e do luxo, conforme o corretor.

De acordo com Cabral, nos próximos cinco anos Fortaleza ganhará mais 300 unidades com valores de R$ 5 milhões. Algumas, segundo ele, poderão passar de R$ 25 milhões na entrega.

Alto e altíssimo luxo

André Aguiar, 2º Diretor Tesoureiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE), comenta que o mercado de alto e altíssimo luxo está "de vento em popa". A procurada extremamente aquecida por "mansões verticais", que são apartamentos luxuosos e grandes.

"São unidades de altíssimo padrão. Por quê? Porque são apartamentos, na grande maioria um ou duas unidades por andar em regiões privilegiadíssimas, próximas à Beira Mar ou na própria Beira Mar, com materiais de altíssimo nível, porcelanatos de um 1,20m por um 1,20m em mármores como piso. Bancadas também de mármore, também de altíssimo padrão e têm esses novos projetos que as construtoras estão fazendo aqui, até 40, 45, até 50 andares", pontua.

As mansões na Grande Fortaleza podem chegar a ter terrenos de 5 mil m², segundo Aguiar. As construções possuem geralmente atrativos e personalizações como piscina, sauna e academia. Isso, conforme o tesoureiro do Creci, agrega valor ao imóvel.

André Aguiar 2º Diretor Tesoureiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE) O alto luxo tem o seu público. É o tanto que você vê as grifes de carro em Fortaleza. Fortaleza só perde para São Paulo em termos de carros importados Porsche, BMW, Mercedes e várias outras marcas. Então, o alto luxo sempre vai ter o seu mercado. O perfil desses compradores geralmente é o grande empresário, os médicos bem sucedidos, os advogados bem sucedidos. Então, geralmente é esse público que compra essas unidades e tem o perfil do investidor, que geralmente também é um desses profissionais. Os empresários compram algumas unidades neste empreendimento para repassar quando estiverem prontos

Lançamentos imobiliários

Em levantamento enviado ao Diário do Nordeste, o Secovi-CE informa que somente entre janeiro e abril de 2023, já foram fechadas 209 compras de apartamentos com valores a partir de R$ 1,5 milhão.

O volume de vendas foi de R$ 704,1 milhões. O preço médio do m² nesse período foi de R$ 15,2 mil. Já o preço médio do imóvel luxuoso é R$ 3,4 milhões.

Em todo o ano de 2022, o mercado de apartamentos milionários teve volume de R$ 1,4 bilhão em vendas, com 531 vendidas ano passado.

Quanto às casas, não é possível precisar um levantamento, pois, segundo o presidente do Secovi-CE, Sérgio Porto, a venda de mansões é mais complicada e construtoras geralmente não fornecem esses dados.

Elas são vendidas de forma personalizada. Isso significa que as mansões acabam sendo vendidas "na boca pequena", após extensas negociações.

O Diário do Nordeste realizou um levantamento das 15 mansões e apartamentos de luxo mais caros na Grande Fortaleza, disponíveis em anúncios nos principais sites de venda de unidades: Imóvel Web, Trovit, Chaves na Mão, Zap Imóveis, Viva Real e OLX. Veja:

Conheça as 15 mansões mais caras da Grande Fortaleza

Casa de R$ 27 milhões no Vicente Pinzon

Legenda: Com 3 mil metros quadrados, a mansão fica próxima à Praia do Futuro e possui 7 suítes Foto: Kid Júnior

Com 3 mil metros quadrados, a casa fica próxima à Praia do Futuro, possui 7 suítes, oito banheiros no total e ainda dez vagas de estacionamento. Há ainda piscina, academia, espaço para beach tennis e jardins.

'Paraíso' de mansão no Alphaville Fortaleza por R$ 22 milhões

Legenda: O imóvel tem 900 m² de área Foto: Divulgação/Chaves na Mão/Gustavo Souza Corretor

O condomínio de Luxo Alphaville possui unidades na Grande Fortaleza, no Eusébio, na chamada Cidade Alpha. O imóvel mais caro encontrado no site tem 900 m², quatro suítes — sendo uma master com closet e 2 hidromassagens —.

Mansão com 8 quartos próxima à Praia do Futuro a R$ 18,62 milhões

Legenda: A casa cnta com 2.660m², oito quartos, oito banheiros, oito vagas de estacionamento e tudo em mobília. Foto: Reprodução/Zap Imóveis

Localizada no bairro Antônio Diogo, próximo à Praia do Futuro, está uma mansão anunciada a R$ 18,620 milhões. Ela conta com 2.660m², oito quartos, oito banheiros, oito vagas de estacionamento e tudo em mobília.

Casa no Alphaville Fortaleza a R$ 15,9 milhões

Legenda: Mansão de R$ 15,9 milhões está à venda Foto: Divulgação/Chaves na Mão/Gustavo Souza Corretor

Com 811 m² de área, uma das casas à venda no Alphaville Fortaleza possui seis quartos, seis suítes, 7 banheiros, 10 vagas de garagem, sala de cinema e escritório. Toda a moradia é imobiliada.

Mansão nas Dunas por R$ 15 milhões

Legenda: Casa de R$ 15 milhões tem uma arquitetura moderna, amplos espaços, escritório e sala de cinema Foto: Reprodução/Imóvel Web/CRI - Rede de Imobiliárias

Intitulada Mansão nas Dunas, a casa localizada no bairro De Lourdes/Dunas, conta com 900m² de área. São sete quartos, cinco suítes, 8 banheiros, 15 vagas para carro, sala de cinema e suíte master com hidromassagem.

Mansão 'cinematográfica' no Alphaville por R$ 15 milhões

Legenda: O Alphaville concentra algumas das mansões mais caras à venda Foto: Divulgação/Chaves na Mão/Gustavo Souza Corretor

A mansão localizada no Alphaville Fortaleza tem uma arquitetura divulgada como "de cinema e possui um total de 883m² de área. São sete banheiros, cinco quartos, cinco suítes, 12 vagas de estacionamento e suíte master com vista para o mar.

Apartamento de luxo na Mansão Macêdo a R$ 14 milhões

Legenda: Edifício fica localizado na rua Tibúrcio Cavalcante Foto: Kid Júnior

O Edifício Mansão Macêdo oferece os maiores apartamentos encontrados em Fortaleza. Com 883m², essa unidade possui sete banheiros, cinco quartos, cinco suítes, 12 vagas de estacionamento e suíte master com vista para o mar. O local tem também sala para quatro ambientes climatizada, gabinete, lavabo e varanda gourmet.

Cobertura de luxo no Edifício Bossa Nova a R$ 14 milhões

Legenda: O Edifício Bossa dispõe de cobertura milionária com amplas dependências Foto: Divulgação/Leopoldo Cabral

Com 800m², a cobertura do Edifício Bossa Nova, no Meireles, possui cinco suítes, sendo três delas com jacuzzi. O apartamento possui sala de estar sala de vídeo-estar íntima, uma mega varanda gourmet com vista panorâmica para o mar, adegada climatizada, sala de massagem e cortinas elétricas. O local é completamente climatizado.

Casa de condomínio no Porto das Dunas a R$ 12,9 milhões

Legenda: Casa possui 7 quartos e várias dependências de lazer Foto: Reprodução/Zap Imóveis

Com um total de 1.180m², a casa duplex localizada em um condomínio fechado é duplex, possui sete quartos, oito banheiros, cinco vagas de carro e é todo climatizado. Na área comum, há piscina e sauna.

Apartamento de luxo em condomínio no Meireles por R$ 11,9 milhões

Legenda: Apartamento no condomínio Vitral dos Mares tem várias áreas amplas e possui 543m² de área útil Foto: Reprodução/OLX/NEWCORE

Esse apartamento no Condomínio Vitral dos Mares tem 543m², quatro suítes com closet e varanda ampla. O local conta ainda com dois elevadores sociais para acesso à casa e ampla área de lazer.

Apartamento com quatro suítes na Beira Mar por R$ 10 mil

Legenda: Todas as suítes são viradas para o Nascente, de acordo com anúncio Foto: Reprodução/OLX/Arbo Imóveis

A área construída do apartamento conta com 543m² ao todo. São quatro suítes, cinco banheiros e uma ampla área de lazer. Na área comum, há benefícios como piscina, deck e academia.

Unidade na Mansão Macêdo por R$ 9 milhões

Legenda: A Mansão Macêdo possui um apartamento que é o maior da Capital Foto: Kid Júnior

O Edifício Mansão Macêdo tem mais uma unidade de luxo à venda. Esse é um apartamento 883m², com heliponto, boate particular montada e sonorizada, quatro elevadores, cinco quartos, doze vagas de estacionamento, sala com seis ambientes e todas as suítes com hidromassagem.

Apartamento mansão no Mucuripe por R$ 9,5 milhões

Legenda: O One Residencial, que terá apartamentos milionários em 50 andares , já tem unidades a venda e tem previsão de entrega para julho deste ano

Descrito como um "apartamento mansão, a unidade localizada no One Residencial, prédio de 50 andares, possui 602m², cinco suítes, sala com três ambientes, quatro elevadores e oito vagas de estacionamento.

Mansão com cinco quartos no Porto das Dunas por R$ 8 milhões

Legenda: A mansão é duplex, tem móveis projetados e outros atrativos como piscina, churrasqueira e deck Foto: Reprodução/Imóvel Web

Com área de 700 m², a casa tem cinco quartos, cinco suítes, seis banheiros e quatro vagas de estacionamento. A mansão é duplex, tem móveis projetados e outros atrativos como piscina, churrasqueira e deck.

Mansão no bairro De Lourdes por R$ 6,1 milhões

Legenda: A casa possui 500 m², tem portas blindas, 4 suítes (suíte master com 80m²), escritório, jardim, garagem para 6 carros Foto: Divulgação/Imobiliária Madre de Deus

A casa mais "barata" da seleção possui 500 m², tem portas blindas, 4 suítes (suíte master com 80m²), escritório, jardim, garagem para 6 carros, deck, piscinas com lounge e hidromassagem aquecida.

