Ceará lidera venda de Porsche no Nordeste; modelos passam de R$ 1,5 milhão

Com o segmento automotivo de luxo em pleno crescimento, o Ceará é o principal mercado do Nordeste na venda de carros da Porsche, marca alemã de veículos de altíssimo padrão.

No ano passado, conforme dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram vendidos 154 modelos da Porsche no Estado. Em Pernambuco, o segundo colocado, o número foi de 128, o que representa 20% a menos.

O desempenho segue forte neste ano. De janeiro a junho (dados compilados até o dia 12/6), os cearenses adquiriram 103 unidades da Porsche, quase 70% dos carros comercializadas ao longo de todo o ano de 2022. A previsão para o fechamento de 2023, portanto, é de crescimento.

Segundo Ronaldo Munhoz, vice-presidente da Fenabrave-CE, a montadora alemã é a que mais vem impulsionando o segmento de luxo no Ceará. A revenda desses automóveis em Fortaleza começou em 2021, em meio à pandemia, e é feita pelo Grupo Newland.

Legenda: Porsche 718 Cayman Foto: Divulgação

"O mercado de luxo vem crescendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aqui no Nordeste, não é diferente. No Ceará, há uma vocação e um perfil para esse segmento", destaca o especialista.

Munhoz detalha que os modelos disponíveis no Ceará partem de R$ 450 mil e podem ultrapassar R$ 1,5 milhão. São sete modelos, dos quais os campeões de venda no Estado são o Cayenne e o Macan (o mais barato da marca), ambos SUVs. Os demais são da categoria de esportivos.

Modelos Porsche vendidos no Ceará em 2023

Macan: 57 unidades

Cayenne: 49

911: 20

Panamera: 10

Taycan: 9

Boxster: 6

Cayman: 3

Carros usados

Um levantamento da OLX aponta que o Ceará é o único mercado do Nordeste no top 10 nacional da venda de Porsche. Segundo a plataforma, é possível encontrar carros usados da marca com redução de até 63% em relação ao valor de 0km. O Cayenne é o modelo mais buscado e vendido no site, diz a OLX.

