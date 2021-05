Mãe de Paulo Gustavo agradece orações e carinho dos fãs e pede: 'usem máscara'

Quatro dias depois da morte do ator e humorista Paulo Gustavo, a mãe dele, Déa Lúcia, publicou nas redes sociais uma mensagem de gratidão pelas orações e pelo carinho dos fãs. No post, ela pediu: "usem máscara".

“Eternamente agradecida a todos pelas orações e carinho com minha família. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Usem máscara”, escreveu Déa Lúcia.

Compliações

Paulo Gustavo morreu, aos 42 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. O fato aconteceu depois de relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença.

Ele foi internado ainda no dia 13 de março, em um hospital particular no Rio de Janeiro, depois de ter testado positivo para o vírus. De início, as respostas transcorriam bem, mas o artista precisou ser intubado para recorrer à ventilação mecânica.

Na ocasião, a equipe médica responsável atualizou a situação ao informar que o ator "estava consciente de seu estado", ressaltando na ação como necessidade de prevenção. Ainda assim, a intubação aconteceu dias depois de sinais de melhora nos pontos "clínico, laboratorial e tomográfico".

Extrema gravidade

Ao longo de todo o tratamento, os médicos responsáveis pelo acompanhamento de Paulo Gustavo ressaltaram que a situação era grave. O último boletim, inclusive, citou uma melhora seguida de uma nova piora grave, com a constatação de uma embolia gasosa.

Segundo informações oficiais, os novos exames administrados em Paulo Gustavo haviam revelado uma fístula broncovenosa, condição configurada por uma abertura entre os pulmões e as veias.

Conforme a médica angiologista Juliana Alfaia, a embolia gasosa ocorre com o "deslocamento de uma molécula de gás, geralmente pela formação de trajetos anômalos, denominados de fístulas".

Juliana Alfaia Médica angiologista Ele teve uma fístula broncovenosa, que vem dos brônquios e bronquíolos, que são as unidades funcionais do pulmão. É onde o sangue chega sem muito oxigênio e carregado de gás carbônico, e consegue fazer as trocas gasosas

Problemas

Ainda segundo a especialista, o caráter da Covid-19, que causa uma extrema inflamação no corpo de pessoas infectadas, desencadeia problemas que passam por todo o corpo e, especialmente, no pulmão.

"As unidades funcionais do pulmão ficam prejudicadas pela existência de micro-trombos, que dificultam o processo de troca gasosa no corpo humano. Então, em um paciente com Covid, significa a obstrução de outros órgãos importantes", explica.

Evolução da doença

Entre as evoluções, positivas e negativas, ele foi submetido ao tratamento com ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) durante semanas, possuindo uma espécie de pulmão artificial. Para especialistas, a técnica é uma das melhores disponíveis atualmente para aplacar os efeitos da infecção por Covid.

Logo depois, ele apresentou, de fato, melhora progressiva. No entanto, voltou a passar por procedimento para evitar novos problemas de saúde.

Quadro grave, mas estável

No dia 9 de abril, por exemplo, o ator foi encaminhado a uma "toracoscopia para correção de uma fístula bronco-pleural", que significa uma comunicação fora de ordem entre os brônquios e a pleura. Com sucesso, os médicos voltaram a indicar quadro grave, mas estável.

Além disso, segundo os próprios familiares do artista, ele recebeu transfusões de sangue durante o período intubado. A medida ocorreu após o ator ter perdido sangue ao ficar anticoagulado durante a internação no hospital.