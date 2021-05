'Sempre te amarei, pro resto da minha vida', diz marido de Paulo Gustavo sobre morte do ator

O marido do ator e humorista Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, prestou homenagem ao companheiro na madrugada desta quarta-feira (5). O artista estava internado em um hospital particular do Rio de Janeiro e morreu devido a complicações da Covid-19, na noite de terça-feira (4).

De acordo com Thales Bretas, está sendo difícil processar as informações dos últimos dias. Ele lembrou sobre a caminhada dos dois e da felicidade que teve nos sete anos que passaram juntos. Os dois tiveram dois filhos: Romeu e Gael, por meio de barriga de aluguel.

"Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente...".

'Turbilhão de sensações'

O dermatologista pediu desculpas aos amigos e aos fãs por não ter conseguido elaborar tudo como gostaria e responder a todos, e afirmou que está vivendo um "um turbilhão de sensações".

"Obrigado pelas energias positivas e orações. Muito amor tenho recebido, espero num momento mais oportuno conseguir retribuir! Beijos saudosos...", escreveu.

Legenda: Print do texto de Thales Bretas sobre a morte do marido Paulo Gustavo Foto: Reprodução/Instagram

Leia a homenagem na íntegra:

"Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias... Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo... tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci!

Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!!", começou ele.

Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente...

Peço desculpas aos amigos e aos fãs por não conseguir elaborar tudo como gostaria e responder a todos. Estou vivendo um turbilhão de sensações.

Obrigado pelas energias positivas e orações. Muito amor tenho recebido, espero num momento mais oportuno conseguir retribuir! Beijos saudosos...".