Luciano Huck visita Ucrânia e se assusta com bombardeio da Rússia: 'madrugada tensa'

O apresentador Luciano Huck, de 52 anos, viajou à Ucrânia para gravar um depoimento do presidente do país, Volodymyr Zelensky, para um documentário que será veiculado no streaming Globoplay. Luciano, que é neto de ucranianos, relatou ter vivenciado momentos de tensão em uma das noites que passou pelo local.

Nesta quarta-feira(28), o apresentador relatou em seu perfil do Instagram um pouco do encontro com o presidente. “Tive o privilégio de conversar com o presidente Volodymyr Zelensky sobre sua vida, liderança, perspectivas de um acordo de paz e a relação com o Brasil”, publicou.

Ainda no relato, Huck afirma ter vivenciado um bombardeio russo durante sua passagem pela Ucrânia, precisando se dirigir a um abrigo anti-aéreo na capital, Kiev. Ele conta que o episódio o deixou em estado de alerta constante.

"Nesta segunda-feira, 27, a Ucrânia sofreu o mais duro bombardeio desde o início da invasão russa. Eu estava lá, acomodado em um abrigo anti-aéreo na capital, Kiev, enquanto tudo acontecia. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida", iniciou ele, em relato compartilhado em seu perfil no Instagram.

Além dos motivos profissionais que levaram Luciano Huck a Ucrânia, a viagem também tinha propósito de conexão com suas raízes.

"O que me levou até a Ucrânia foi o desejo de conhecer a terra de meus antepassados, ver de perto as barbaridades da guerra e escutar com atenção as pessoas que vivem esse conflito. Poucas horas depois do ataque de mísseis e drones, eu tive o privilégio de conversar com o presidente Volodymyr Zelensky sobre sua vida, liderança, perspectivas de um acordo de paz e a relação com o Brasil", continuou Huck.

A primeira parte da entrevista com o líder ucraniano deve ser veiculada pelo jornal O Globo. O material completo, assim como outros conteúdos, serão incluídos em um documentário, sem data de estreia prevista.