Lucas Lima e Gabi Martins se pronunciam após supostamente serem vistos em hotel no RJ

Lucas Lima e Gabi Martins teriam sido vistos saindo de um mesmo quarto de hotel no Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira (28). A informação foi compartilhada pelo Portal LeoDias, que recebeu um pronunciamento de ambos após a repercussão.

"Gosto muito de vocês, mas não gostaria de falar nada sobre o assunto, por favor”, afirmou a ex-BBB. Já Lucas também preferiu manter o mistério. "Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho", disse.

A vida amorosa do músico esteve em alta nos últimos anos após o fim do casamento com a cantora Sandy, em setembro de 2023. Ele já foi associado à produtora Julia Martins, colega de trabalho do "Caldeirão com Mion". Em dezembro de 2024, Lucas publicou no Instagram a própria retrospectiva do ano e afirmou que foi um período "de muito amor. MUITO amor".

O ano de 2023 também foi marcado pelo término de Gabi Martins com o gamer profissional Lincon Lau. Após o fim do relacionamento, ela postou uma foto com o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), mas negou qualquer envolvimento.

