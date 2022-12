Lensa grátis? Conheça opção gratuita do app que também cria avatares realistas

O aplicativo "Toon Me" permite a criação gratuita de avatares com o uso da inteligência artificial. O recurso repercutiu nas redes sociais após famosos publicarem as fotos com desenhos realistas, mas feitas no app Lensa, que cobra pelo serviço.

A diferença é que o aplicativo gratuito possui uma marca d´água com o nome do site.

Veja o passo a passo para usar:

Baixe o aplicativo “Toonme”, disponível para Android e iOS;

Foto: Reprodução Ao abri-lo, clique no botão “Escolha sua imagem”;

Foto: Reprodução Em seguida, o aplicativo exibe publicidades e depois mostra algumas opções. de imagens; Explore as alternativas e clique em "Baixar em HD". A imagem vai para um pasta no smartphone com o nome do aplicativo.

Foto: Reprodução

O Diário do Nordeste testou o aplicativo. Em uma das três testagens, apareceu um erro em razão da alta demanda. Mas, na tentativa imeditamente seguinte, o serviço já estava novamente disponível.