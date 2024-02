Karoline Lima assume relacionamento amoroso com Léo Pereira

A influenciadora cearense Karoline Lima assumiu nesta terça-feira (6) que está vivendo um relacionamento amoroso com o jogador de futebol Léo Pereira. Eles fizeram um post compartilhada no Instagram, com várias fotos juntos, e a legenda: “Antes de você aceitar, já te assumi para o Brasil”.

Nos comentários, Léo se declarou e os seguidores da cearense celebraram o relacionamento. Os dois já davam indícios de que estavam juntos nas redes sociais, mas só oficializaram hoje.

Veja também

“Eu vi esse amor acontecer”, escreveu a influenciadora Laura Brito. “Lindos! Amo vocês juntos”, publicou a ex-BBB Larissa Santos.

Karoline havia ido ao Maracanã, no último domingo (4), usando uma blusa com o apelido do jogador, “Karoline”, para acompanhar um jogo do Flamengo, deixando claro que os ela e o atleta tinham iniciado o namoro.

A cearense é ex do também jogador de futebol Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de 1 ano.