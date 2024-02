Alane fala sobre suposto assédio por parte de Juninho no BBB 24 e equipe de motoboy rebate

Após diversas confusões na casa do BBB 24, a dançarina Alane Dias afirmou que pode ter sido vítima de assédio por Juninho. Nesta terça-feira (6), desabafou com a aliada Beatriz Reis que teria ficado "constrangida" em festa. No entanto, o brother declara ter feito apenas um elogio.

Beatriz, por sua vez, apontou que o brother às vezes pode ser invasivo. "Ele já fez um elogio, mas eu nunca dei liberdade. Se a pessoa nunca te deu liberdade, não tem nem que tentar liberdade", disse.

Alane concordou: "Se quer elogiar, pode elogiar de outras formas, mas ele só elogia para esse lado, como se o elogio fosse servir (para flertar)". Na conversa, Beatriz ainda retomou a discussão sobre assédio. "Quando a gente assediada, é esse sentimento mesmo. Até porque é a gente que é a vítima".

Veja também

Juninho se pronuncia nas redes

No final da tarde desta terça, o perfil de Juninho resgatou as conversas de Alane e Bia para contestar a narrativa. Segundo eles, a acusação de assédio é infundada, não sendo "poucas as mensagens recebidas pedindo por um processo".

"Viemos aqui pedir que antes que a justiça de fato faça seu trabalho, vocês, público, nos ajudem a fazer justiça dentro da casa".

"Juninho é um homem preto, favelado e motoboy. Esse tipo de acusação pode custar a vida dele não só moralmente como literalmente falando", acrescentou a nota.

Conforme a equipe do participante, já foi provado que o perfil das participantes "manipula e utiliza pautas importantes para ganhar o programa. Hoje é com o Juninho, amanhã pode ser com o seu favorito".