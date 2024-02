127 horas: conheça história real do filme citado por Fernanda no BBB 24

A edição de segunda-feira (5) do Sincerão no BBB 24 deu o que falar nas redes sociais e o discurso de Fernanda em resposta a Beatriz, por exemplo, foi um dos mais aclamados do jogo. Durante a discussão, a carioca ainda citou o filme '127 horas' para explicar a falta de relação no confinamento com a vendedora do Brás.

A dinâmica da vez era apontar quem joga sujo no BBB 24. Participaram da dinâmica inicialmente os quatro emparedados e a líder Fernanda, confrontada tanto por Alane como por Beatriz durante o programa ao vivo.

Acontece que Fernanda não poupou discurso para citar o comportamento de Beatriz no jogo. Apontada por ela como 'Joga Sujo', Fernanda citou os inconvenientes causados por Beatriz na casa.

Veja também

"Com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você e não me incomoda real. Só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto de você! Eu queria ter mais coisa para falar de você, mas não tenho, porque prefiro não ficar perto", disse.

Logo em seguida, ela citou o filme '127 Horas', lançado em 2010, para exemplificar. "Nesse filme o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse com a mão agarrada com você, não seriam 127 horas. Eu ia arrebentar a minha mão em cinco segundos", completou.

'127 Horas'

Dirigido por Danny Boyle e protagonizado por James Franco, a história do filme é baseada na história real do alpinista Aron Ralston, que lutou para salvar a própria vida após um acidente em 2005.

Ralston fazia uma escalada nas montanhas de Utah, nos Estados Unidos, quando prendeu o braço em uma fenda e precisou sobreviver com poucos goles d'água e sem comida. No terceiro dia, ele pensou que teria que se salvar sozinho e utilizou uma faca em um kit de sobrevivência para cortar a própria carne.

O homem, entretanto, precisou quebrar os ossos do braço para sair do local e, assim, ser resgatado do precipício por 13 oficiais.