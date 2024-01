Karoline Lima comemora gol do jogador Léo Pereira e zagueiro faz homenagem; vídeo

Um dos gols marcados pelo zagueiro Léo Pereira na vitória do Flamengo contra o Audax, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (17), foi comemorado nas redes sociais pela influenciadora Karolina Lima.

"Gol, car****! Boa 'Karolino'", brincou a ex-esposa do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. Desde o início de janeiro, fãs especulam o romance entre a modelo e o jogador do Flamengo.

Pronto oficialmente Léo Pereira virou karolino pic.twitter.com/4dZMsC7rMv — jéssica (@jessicasuai) January 18, 2024

Nas redes sociais, torcedores comentaram que a vitória do time carioca está diretamente ligada ao novo romance do titular. "Viva o amor, viva os homens apaixonados, viva Leo Pereira", escreveu um usuário do X, antigo Twitter.

Houve também quem ironizasse o apelido dado a Leo pela suposta namorada. "'Karolino' parece que tá lutando pelo último prato de comida. O que uma mulher não faz na vida do homem", publicou um internauta.

KAROLINO PARECE QUE TA LUTANDO PELO ULTIMO PRATO DE COMIDA



O QUE UMA MULHER NAO FAZ NA VIDA DO HOMEM… — meci (@messicrf) January 18, 2024

O Flamengo venceu o Audax por 4 a 0, na Arena Amazônia, em jogo de estreia para o Campeonato Carioca.