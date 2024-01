Karoline Lima mostra flores que ganhou e aparece com camisa do flamengo

Após aparecer em uma foto ao lado do jogador de futebol Léo Pereira, no Réveillon, a influenciadora digital Karoline Lima mostrou no Instagram, no domingo (7), que está no Rio de Janeiro, onde o atleta mora, e que recebeu flores.

Apesar de ter mantido no anonimato quem enviou o mimo, em seguida, horas depois Karoline apareceu na praia, comendo milho. Léo postou quase ao mesmo tempo que também estava na praia, comendo milho e dá pra reparar pelas imagens que até garfo utilizado pelos dois é o mesmo.

Enquanto comia o milho, Karoline estava usando uma blusa do Flamengo, time no qual Léo joga. Ela estava acompanhada de sua assistente pessoal, Priscilla Souza, e do ex-BBB Rick Camargo.

No sábado (6), a assistente de Karoline já havia postado no Instagram uma paisagem que era a mesma postada pelo jogador, chamando a atenção dos internautas para o possível affair.

A cearense é ex do jogador Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de 1 ano.