Após fim do namoro com Edu Guedes, Jaque Ciocci diz torcer pela felicidade do ex

Após confirmar o fim do relacionamento com Edu Guedes, a influenciadora Jaque Ciocci disse no Instagram que continuará torcendo pela felicidade do ex-namorado. Ela também afirmou que os dois continuarão trabalhando juntos. Eles administram uma empresa de marketing e produção audiovisual.

“Eu e o Edu Guedes construímos e vivemos muitas coisas legais, e entendemos que a relação profissional é um ponto de sucesso entre nós! Não há por que não continuar trabalhando junto, já que nos unimos por competências, não por qualquer tipo de favor. Onde houver respeito e maturidade, sempre poderá ficar o melhor das relações. Sempre vou torcer pela felicidade do Edu, e tenho certeza que ele pela minha”.

Edu retribuiu os elogios de Jaque e compartilhou os Stories dela: “Obrigado! A recíproca é verdadeira”, escreveu.

Essa foi a primeira manifestação pública do chef de cozinha sobre a separação. Os dois se conheceram em 2022, quando Jaque trabalhou como bailarina do programa “Faustão na Band”. Em junho daquele ano, eles oficializaram o namoro.