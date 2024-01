Jaque Ciocci confirma fim de namoro com Edu Guedes

A influenciadora digital e ex-bailarina do Faustão, Jaque Ciocci, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta quarta-feira (17), e confirmou que não está mais em um relacionamento com Edu Guedes.

Ao ser questionada se estava solteira, ela escreveu: “Sim, desde novembro do ano passado”.

Jaque conheceu Edu em 2022, quando trabalhou como bailarina do programa “Faustão na Band”. Em junho daquele ano, eles oficializaram o namoro.

Nos últimos dias, surgiram botos de que Edu estaria namorando com Ana Hickmann, que recentemente anunciou o divórcio de Alexandre Correa. A assessoria de imprensa da apresentadora negou o namoro, e disse que eles são amigos.