Jovem conhece namorado após ser direta em rede social: 'quer me pegar?'

O relacionamento da professora Mariana Carvalho Abdala, 26 anos, e do economista Bruno Castro Lira, 29 anos, começou após Mariana ser direta, questionando o rapaz sobre ter sido colocada na categoria de "melhores amigos" do Instagram dele mesmo sem se conhecerem. Nesta semana, a história do casal viralizou nas redes sociais. As informações são do g1.

No dia 10 de novembro, às 21h20, Mariana começou a troca de mensagens, questionando: "Eu estar nos seus 'melhores amigos' sem te conhecer significa que quer me pegar?". Na mesma noite, Bruno respondeu: "Exatamente".

Legenda: Primeira troca de mensagens entre o casal Foto: Reprodução/Twitter

Após três semanas de troca de mensagens, começaram a morar juntos em Goiânia, capital de Goiás, e já confirmaram que o casamento deve acontecer em julho de 2023, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Relacionamento rápido

O primeiro encontro aconteceu dois dias após as trocas de mensagens iniciais. A jovem morava no município de Anápolis, a 55 km de Goiânia, e o rapaz foi até o local. Após uma semana, já começaram a namorar.

Mariana Carvalho Abdala Professora “A gente tinha dado um match em um aplicativo, mas nunca tínhamos conversado. Até que um dia ele postou uma foto no ‘melhores amigos’ dele e eu estava lá. Sempre achei ele lindo e resolvi mandar mensagem. Começamos a conversar e marcamos um encontro”.

Em entrevista ao g1, Mariana detalhou que o pedido oficial de casamento ainda não ocorreu. "Mas nós falamos ‘vamos casar’, já reservamos uma data no Cristo Redentor e já contratamos até cerimonialista”.

Após três semanas de relacionamento, passaram a morar juntos e adotaram a cachorrinha, a Carbonara. Mesmo com menos de um ano de namoro, já fizeram até uma tatuagem juntos.

Legenda: Casal faz tatuagem juntos após menos de um ano de relacionamento

História viralizou

Mariana compartilhou a história dos dois nas redes sociais e, no início da tarde desta segunda-feira (4), o post no Twitter já registrava 123 mil curtidas e mais de 8 mil retweets. “Eu não esperava essa repercussão. Postei e do nada começou a viralizar”, declarou.

Legenda: Os dois se conheceram na internet e já combinaram que devem se casar no futuro Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Segundo a professora, a história teve mais de 1,6 milhão de visualizações no TikTok. “Até hoje eu paro para olhar para o nosso relacionamento e penso ‘nem acredito que aconteceu’. Muita gente criticou e falou ‘ah, não dura um mês’", disse.

No entanto, ela declara que sempre sonhou em ter um relacionamento como o que vive com Bruno. "Ele é um príncipe”, conclui.