Jojo Todynho vai até casa de mulher que falou mal dela; veja vídeo

Jojo Todynho compartilhou no seu perfil do Instagram o momento em que foi tirar satisfação com uma mulher que falou mal dela na internet, nesta quinta-feira (13). A influenciadora foi até a casa a mulher, no mesmo bairro onde mora a sua avó.

"Uma fulana aqui do bairro da minha vó pegou a minha foto com meu irmão, escreveu absurdos, me chamou de gorda etc. Então hoje eu vim bater aqui no portão dela, porque ela me expôs", afirmou Jojo.

Nos vídeos, Jojo fala que nunca faltou com respeito à ninguém do bairro e a mulher afirma que a influenciadora está fazendo um espetáculo. "Espetáculo não. Com gente da tua laia, eu tenho que fazer isso aí. Agora bota lá na internet, tu não é a braba?", provocou Todynho. "O processo está feito", rebateu a vizinha.

Jojo também compartilhou um print da publicação da vizinha atacando ela. A mulher compartilhou nos stories uma foto de Jojo ao lado de seu irmão, ofendendo os dois. Ela chama a influenciadora de 'gorda ridícula'.

Todynho disse que questionou a mulher sobre seus comentários gordofóbicos. "Eu fiz escândalo para ela passar vergonha na rua. Porque quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém", desabafou.