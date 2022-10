Jojo Todynho diz que conversa com mãe ajudou a manter o casamento: 'Meu marido não vai embora'

A cantora e apresentadora Jojo Todynho usou o Instagram para informar que o relacionamento com o oficial do Exército Lucas Souza não chegou ao fim. A informação foi desmentida no domingo (9), um dia depois de uma publicação do próprio marido da carioca anunciando o término do casamento. Ela disse ainda que teve uma conversa com a própria mãe, que é missionária evangélica.

A mãe de Jojo disse à filha que ela não poderia se deixar iludir, porque o diabo vem pra matar, roubar e destruir.

"Mas aqui ele não destrói nada, porque eu fui apresentada a Deus. Eu fui desejada a vir a esse mundo. E pra você que gosta ou não gosta de mim, eu sou marcada pelo Espírito Santo. Quem tá no controle da minha vida é Deus", disse a funkeira.

Ainda em vídeo, Jojo ressaltou o amor pelo marido.

Jojo Todynho Cantora e apresentadora Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois. "

"Momento díficil", declarou Jojo

Jojo ainda ponderou que de fato estava passando por um momento difícil, mas agora adquiriu um novo olhar sobre o que vem passando, e daqui para frente muito deve mudar na vida dela.

"As coisas vão se abrindo, eu estava cega. Tem que acontecer essas coisas pra mim, eu tenho que mudar minhas atitudes, mudar com muitas amizades, muita gente", ressaltou Jojo Todynho

