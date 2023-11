Joias, adereços e figurinos de The Crown serão leiloados e lucros revertidos para bolsas estudantis

As joias usadas em "The Crown" vão ser leiloadas pela Left Bank Pictures, responsável pela produção da série. A ideia é fazer um leilão de cerca de 450 adereços e figurinos que aparecem na trama da Netflix e utilizar os lucros para financiar bolsas estudantis para a National Film and Television School (NFTS) ao longo dos próximos 20 anos.

A casa de leilões Bonhams vai iniciar as vendas no dia 7 de fevereiro de 2024, com 150 lotes disponíveis. Outros 300 produtos vão ser vendidos online em 8 de fevereiro.

Estima-se que o evento vai poder arrecadar pelo menos 1 milhão de libras esterlinas (o equivalente a 1.14 milhões de euros). O leilão vai colocar à venda produtos como o "vestido de vingança" da Princesa Diana, usado por Elizabeth Debicki na temporada 5, esperando-se que atinja até 12 mil libras esterlinas.

Enquanto isso, lotes maiores à venda incluem uma réplica da carruagem real dourada, a qual pode ser vendida por cerca de 50 mil libras esterlinas.

Como é possível ter uma peça

Para aqueles que desejam possuir uma peça de "The Crown" a um preço mais acessível, a Left Bank leiloará o agitador de champanhe da Rainha Mãe por cerca de 60 libras esterlinas e um par de corgis de porcelana por 200 libras esterlinas.

Andy Harries, CEO da Left Bank e produtor executivo de “The Crown”, disse: “Foi um privilégio para mim e para todos na Left Bank Pictures ter estado no coração de 'The Crown'. O seu enorme sucesso global deve-se em grande parte ao trabalho com o melhor talento criativo e de produção neste país, e queremos investir os lucros deste magnífico leilão na próxima geração de talento cinematográfico e televisivo", explicou.