Como foi o Quem Quer Ser Um Milionário deste domingo (19)? Veja as perguntas

Foi ao ar, neste domingo (19), mais um episódio do "Quem Quer Ser Um Milionário", no "Domingão com Huck", na TV Globo. No quadro, os participantes respondem a perguntas de conhecimentos gerais para tentar alcançar a premiação máxima de R$ 1 milhão.

A dinâmica começou com seis competidores disputando a vafa para percorrer a "trilha do milhão". Os competidores eram: Clécio, Eliza, Iara, Jullie, Luiz e Silas. Na etapa, os participantes tiveram que ordenar quatro datas comemorativas (Dia das Crianças - Dia das Mães - Dia dos Namorados - Dia dos Pais) em ordem crescente no ano.

A pessoa que respondesse corretamente e mais rápido teria a chance de concorrer ao milhão, e Iara Almeida, moradora de Marília, no interior de São Paulo, levou a melhor.

Ela tem 36 anos e é médica intensivista em Lins, também no interior paulista. Apaixonada por medicina esportiva, atuou na linha de frente do combate à Covid-19 no pico da pandemia. Ela ficou a 8 perguntas de levar o valor total do prêmio, ficando com R$ 5 mil em premiação.

Confira as perguntas:

1. Qual o plural de capivara?

A) Capivaras

B) Capivaris

C) Capivaros

D) Capivárias

2. Qual destas opções é um exemplo de onomatopeia?

A) Cuidado! A cadeira vai cair!

B) O céu da boca está seco.

C) De repente, bum, a mesa caiu!

D) Muitas vezes, li Camões.

3) "Viva La Vida" é um sucesso original de qual destas bandas?

A) Aerosmith

B) Coldplay

C) Gipsy Kings

D) Menudo

4) Em qual filme Os Trapalhões se aventuram na busca de um casal que se perdeu na Pedra da Gávea?

A) Os Trapalhões e o Mágico de Oroz

B) Os Trapalhões no Reino da Fantasia

C) Os Trapalhões na Serra Pelada

D) Os Trapalhões na Terra dos Monstros

5) Quantas são as irmãs Bennet, personagens do livro "Orgulho e Preconceito", de Jane Austen?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

6) Em qual cidade nasceu a influenciadora Virgínia Fonseca?

A) São Paulo, Brasil

B) Goiânia, Brasil

C) Bangor, EUA

D) Danbury, EUA

7) A matéria-prima do silício e o país que lidera a produção desses "chips" eletrônicas fabricados com este material são, respectivamente

A) Bauxita e Índia

B) Areia e Taiwan

C) Areia e Índia

D) Bauxita e Taiwan