João Silva, filho de Faustão, faz revelação sobre participação da mãe no Domingão

O apresentador João Silva, de 20 anos, filho de Faustão, falou em entrevista ao podcast “ViNaVivi”, que a mãe, Luciana Cardoso, foi a responsável pela criação do quadro Ding Dong, do Domingão do Faustão.

“Eu tenho um fato muito engraçado. Por um tempo, as pessoas pensaram que música não dava mais certo em televisão, e minha mãe trouxe o Ding Dong. Minha mãe era da equipe de criação da Globo, então ela ia às feiras", começou João.

"Tinha feiras em Cannes de quadros e formatos, e ela trouxe o Ding Dong. Foi o quadro que mostrou que música ainda dá certo na televisão”, comentou o filho.

Na conversa, o novo talento da TV destacou ainda a tranquilidade de Luciana para lidar com as adversidades, uma das maiores virtudes dela, segundo João.

“A minha mãe tem uma virtude que é conseguir fazer tudo com tranquilidade. Não existe calor do momento. Ela baixa a bola e fala: ‘isso daqui tu faz assim, não vai fazer nada na emoção, vem e vamos fazer na razão’. Ela sempre me leva para esse lugar da decisão e da calma” João Silva apresentador

João no SBT

Responsável pelo Programa do João, que vai ao ar nas noites de sábado na Band, João pode estar próximo de sair da emissora, de acordo com o colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense.

O programa, que tem pouco mais de sete meses no ar, parece não estar agradando muito a direção da emissora e a baixa audiência não atraiu muitos patrocinadores que mantivessem o programa no ar.

Em contrapartida, diz Thiago, João está negociando com o SBT, e um contrato com a emissora de Silvio Santos pode ser assinado em breve.

Dani Beyruti, a herdeira que comanda o SBT atualmente, tem investido em programas ao vivo durante a programação, e estaria empolgada com a possibilidade de ter João em sua grade.