Isabel Veloso compartilha primeira foto do filho após parto prematuro: 'Nosso bebê nasceu'

Nasceu Arthur, primeiro filho da influenciadora Isabel Veloso com o empresário Lucas Borbas. A criança veio ao mundo no último domingo (29) após parto prematuro. Devido ao câncer metastático, Isabel precisou adiantar a vinda da criança. Ela estava com 32 semanas de gestação.

"Ser sua mamãe fez eu descobrir uma força que eu não tinha conhecido antes, e a mamãe está aqui. Eu e o papai te amamos, nosso toquinho", escreveu na rede social na segunda-feira (30). As informações são da revista Quem.

Com o parto marcado para as 16h, Lucas postou registros dela indo para a sala de parto e, às 17h06, postou foto dos dois após o nascimento. "Obrigado, Deus", escreveu ele, que ainda publicou a mesma foto com a frase: "Eu sou pai".

"Nosso bebê nasceu", também comemorou Isabel em um vídeo logo após dar à luz. A influenciadora precisou dar à luz antes das 40 semanas recomendadas devido ao avanço da doença nos pulmões. Ela foi internada com exatas 32 semanas de gestação, e teve o parto induzido para que a saúde não se deteriorasse.

Trajetória de Isabel

Isabel Veloso convive com um Linfoma de Hodgkin desde 2021, quando tinha 15 anos. Na segunda-feira (30), ela compartilhou uma foto do bebê na incubadora da UTI neonatal.

Antes disso, contudo, havia publicado ao ser questionada por seguidores sobre o parto prematuro: "A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à químio que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões".