Humorista Evandro Santo assume vício em drogas; confira depoimento

Aos 46 anos, o ator e humorista Evandro Santo contou estar em processo de recuperação do vício em drogas. Em relato no perfil oficial do Instagram, o mineiro disse enfrentar a quinta internação da vida em decorrência desse problema, que, segundo ele, teve início já na fase adulta.

"É preciso coragem para pedir ajuda, é preciso ser humilde, é preciso quebrar o véu da ignorância que nos cercam”, escreveu.

Ao introduzir o tema na própria rede social por meio de um IGTV, o artista afirmou que aquele seria o vídeo mais difícil e talvez um dos mais importantes da sua vida.

“Eu vou começar com uma frase que muitos de vocês talvez não conheçam, mas muito talvez conheçam. Eu sou o Evandro, 46 anos, e sou um adicto em recuperação. A adicção é uma doença que pode surgir com compulsões e pode evoluir através de sexo, comida, drogas, e no meu caso foram as drogas", disse.

Em seguida, o ator alertou para o fato do problema não escolher nível intelectual ou social. “É uma doença e tanto que está espalhada em todas as classes sociais", enfatizou ele.

Trajetória

Um dos personagens mais famosos de Evandro é Christian Pior, um estilista gay do interior que queria ser amigo dos ricos e vivia criticando os pobres.

No vídeo em que assume o problema com as drogas, ele compartilhou um pouco de sua história de vida, informando que teve uma adolescência tranquila.

Legenda: O personagem Christian Pior é um dos mais importantes da trajetória do humorista

“Meu interesse era fazer balé, fazer teatro, pagar minhas contas. Eu saí de casa cedo, já era gay, filho de mãe solteira. Mexer com as drogas não estava nos meus planos, pois eu sabia que a droga poderia me derrubar a caminho da minha sobrevivência. Eu não fumei maconha, eu não bebi, não cheirei, não usei loló. Todas as minhas loucuras eu fiz de cara limpa", relatou.

Segundo o humorista, foi o exemplo de um amigo que o atraiu para a situação. "Ele estava tomando ecstasy e parecia tão moderno, tão crível, reluzente. Ele estava andando com os caras mais bacanas da balada. Eu pedi, falei: 'Eu quero tomar'. Eu tinha 29 anos", lembrou.

Inicialmente, Evandro acreditava que estava no controle e que só usaria uma vez por ano. "Só que eu fui ficando mais velho e eu não dei conta de algumas demandas da vida emocional e comecei a usar, tive um uso muito pesado de 2014 a 2020", disse o humorista.

Recuperação

A primeira reabilitação, inclusive, veio em 2014. Mas ele admite que houve recaídas porque acreditava que seria possível se livrar do vício sem a ajuda de profissionais. Ao longo do processo, reconheceu a importância do trabalho médico.

Evandro Santo Humorista É um tratamento humanizado, a recuperação é por atração. Tem uma diferença entre estar limpo e estar em recuperação. Eu posso estar limpo e não estar em recuperação, a minha doença tem a ver com o meu comportamento. A recuperação é total, mental, espiritual e física. Foi nessa quinta internação que eu consegui finalmente falar: 'Sim, eu sou doente. Sim, eu preciso de ajuda'. Foi a primeira vez que eu me internei voluntariamente, com vontade, e acho que fez toda a diferença", explicou.

Na clínica de um amigo, Evandro disse estar recebendo a visita de Rafael Ilha, colega que conheceu no reality "A Fazenda". O artista também contou estar escrevendo um livro.

"Eu preferi lutar, não quis me entregar. Foi uma das melhores decisões da minha vida", concluiu.