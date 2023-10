Horóscopo semanal: veja previsão dos signos de 16 a 22 de outubro de 2023

A semana começa tranquila, a sensação é de trégua. Depois de tantos acontecimentos pré-eclipse e pós-eclipse, você precisa de um tempo para digerir e transmutar algumas emoções. Não é à toa que a lua está mergulhada no signo de Escorpião, observando seus passos, seus medos. E o melhor a fazer nesse início de semana é observar o que vem te incomodando. E no final da semana vai ficando mais instável.

No dia 20 (sexta), o Sol encontra Mercúrio no signo de Libra e você vai compreender os últimos acontecimentos. Só que no mesmo dia Mercúrio entra em conflito com Plutão e você precisa ter muito cuidado com o que você fala ou pensa. Esse aspecto vai te ajudar a compreender seus medos e os padrões que te acorrentam. O universo está insistindo, implorando por uma mudança, mas para que isso aconteça você precisa sair do controle.

No dia 21 (sábado) o Sol em conflito com Plutão vai trazer assuntos difíceis e colocar na mesa. Você pode presenciar brigas por poder, conflitos entre autoridades ou até mesmo abuso de poder. Você será convidado(a) a lidar com a dor dos términos. Se exponha menos e evite investimentos materiais.

No dia 22 (domingo) vamos sentir um pouco mais de alívio e lucidez. E o que você quiser que dure e permaneça na sua vida, bata o martelo no domingo. Comece um namoro, casamento, faça um contrato verbal ou formal. Se não quer se comprometer, evite. Boa semana!

Áries

A semana até começou tranquila, ariano(a). E o Universo é testemunha que você está tentando ser mais diplomático(a), mas não tem jeito, algumas situações vão fazer você perder a paciência. No dia 20, o Sol chega junto de Mercúrio e você terá a oportunidade de receber um sim, fechar uma venda ou um contrato. Use e abuse do seu poder de convencimento, pois será uma oportunidade única. Mas no mesmo dia chega Plutão para atrapalhar a festa. Uma pessoa autoritária pode tirar você do sério. E pode ser que um chefe ou uma figura masculina venha testar sua paciência. E por mais que você sinta que sua cabeça vai explodir, deixe para tomar uma decisão importante no dia 22, nesse dia o Céu pode trazer uma resolução definitiva. E quando Mercúrio chega em Escorpião, sua intuição fica mais aguçada. Você tem até o dia 10/11 para resolver problemas financeiros, como empréstimos ou impostos. E aproveite para curar e transmutar as feridas emocionais do passado.

Touro

Se eu fosse você aproveitava a semana para focar na organização da rotina e cuidados com a saúde. No dia 20 o Sol e Mercúrio vão trabalhar juntos, trazendo disciplina e foco. Mas Plutão entra em cena no mesmo dia e vai mostrar o quanto você está apegado(a) e resistindo às mudanças. Pode ser que você esteja preso a um método e esse aspecto vai te deixar um pouco frustrado(a). Ou você muda, ou as coisas não vão sair como você gostaria. Mas ainda bem que no dia 22, Júpiter e Vênus vão te dar uma força e seu desejo pode ser atendido. Não desista. Que tal tomar uma decisão e aprofundar uma relação? E no dia 22 foque em recalcular a rota e ajustar os planos. Todas as conexões feitas nesse dia podem ser duradouras. E com a chegada de mercúrio no signo de Escorpião, pese os prós e contra nas situações. Muito cuidado com as palavras, pois tudo que você falar até o dia 10/11 terá um impacto muito significativo.

Gêmeos

Nessa semana você está mais criativa do que nunca, geminiano(a). O Sol e Mercúrio se unem e colocam holofotes nos seus talentos comunicativos. Pode ser que você atraia uma boa oportunidade. Não deixe de falar, divulgar seu trabalho, gravar um vídeo e estudar. O dia 20 será um palco pra você. Mas, quem também sobe no palco é Plutão e sua presença, às vezes, é perturbadora. Ele te mostra que você não vai dar conta de tudo. É preciso finalizar algumas coisas para iniciar outras ou até mesmo colocar alguns limites. Não perca o foco. No dia 22, Mercúrio e Saturno fazem um ótimo aspecto, trazendo disciplina e organização. Você estará mais focada nas suas tarefas, aproveite para incluir novos hábitos na sua rotina ou criar um modo de produzir com qualidade e eficiência. Eu sei que você está com a cabeça fervendo de ideias, mas o melhor a fazer no final de semana é se desligar do trabalho e sair um pouco do computador. Relaxe, descanse ou faça uma viagem para recarregar as baterias.

Câncer

O Sol e Mercúrio se unem no dia 20 e você vai compreender o que vem apertando seu coração ou causando desarmonia no seu lar. Não deixe de falar sobre seus sentimentos, será muito válido abrir seu coração. Entre os dias 20 e 21, Plutão bate à sua porta e vai jogar na mesa uma situação mal resolvida ou traz algum confronto familiar, ou com pessoas próximas, mas tente não falar tudo que você pensa. Deixe essa conversa para o dia 22, pois o céu muda e pode beneficiar sua vida em vários aspectos. Saia para desopilar, chame um amigo para conversar, mas não desperdice esse dia sozinho(a) em casa. Nesse mesmo dia você estará mais confiante. E tenho certeza que qualquer decisão tomada será alinhada com seus desejos. E se você estiver solteiro(a), pode esperar uma boa notícia. Já sinto um cheiro de romance no ar.

Leão

A sua comunicação está mais iluminada do que nunca. O que você fala ou publica vira ouro. E, principalmente, no dia 20 quando o Sol chega pertinho de Mercúrio. Nesse dia todo mundo quer ouvir o que você tem a dizer. Mas Plutão chega e pode atrapalhar um pouco seu movimento. O melhor a fazer é ignorar algum comentário desagradável nas redes sociais ou aquela indireta de um parente, ou vizinho. Não é sobre você, tá? Não perca seu foco e sua energia com discussões que não vão te levar a lugar nenhum. Não esqueça que: “Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo”. No dia 22 você pode ser beneficiada. Vejo lucros financeiros ou um negócio que pode ser fechado. Aproveite esse dia também para fazer um mergulho nas suas raízes ou interagir com familiares e relembrar histórias do passado. No dia 22, você estará se sentindo super bem na sua casa. Aproveite!

Virgem

No dia 20, o Sol juntinho de Mercúrio traz clareza sobre suas finanças. Tem tudo para acontecer da melhor forma. Mas você vai ter que se defender de Plutão que chega e te enche de preocupações e você só vai enxergar os desafios e as dificuldades. Mas não se precipite e não tome nenhuma decisão, pois no dia 22 você encontra uma saída para esse labirinto. Vejo uma oportunidade inesperada ou aquele sinal que você estava esperando. E se tiver que marcar uma reunião ou uma conversa de negócios deixe para o dia 22. Será um dia perfeito para fazer um acordo, assinar um documento ou bater um papo sério com alguém. Esse dia traz muito entendimento. E do dia 22/10 até o dia 10/11, Mercúrio chega no signo de Escorpião e traz muita força para sua comunicação. Você estará mais estratégico(a) e articulado(a). Mas muito cuidado para não se perder no mar de informações.

Libra

Agora você sabe quem você é o que deseja, libriano(a). No dia 20 o Sol e Mercúrio vão te ajudar mais ainda nessa compreensão. Mas não pense que será fácil, pois Plutão chega batendo de frente e você encontrará algumas resistências. Uma pessoa próxima pode tentar te desencorajar, mas nada de supervalorizar o outro. Espere até o dia 22, pois Vênus e Júpiter chegam dissipando as sombras. E esse conflito interno é resolvido sem muito desgaste. Mercúrio e Saturno vão te ajudar numa tomada de decisão responsável. E até os problemas financeiros podem ser resolvidos de uma forma sensata. Entre os dias 22/10 e 10/11, Mercúrio transita pelo signo de Escorpião e vai te convidar a pensar em novas possibilidades de ganhos. Desperte o(a) negociador(a) que existe em você.

Escorpião

O encontro do Sol e Mercúrio no dia 20 intensifica sua intuição e você será capaz de enxergar os bastidores de qualquer situação. Mas muito cuidado para não sair dizendo tudo que pensa, pois entre os dias 20 e 21 você vai precisar filtrar as palavras que saem da sua boca, pois nem todo mundo está preparado para ouvir e isso pode te trazer muitos conflitos. Mas no dia 22 o cenário muda e um clima de compreensão invade suas relações. Esse será o melhor dia para conversar com um amigo ou resolver alguma questão pendente com um parceiro. Qualquer acordo fecha com facilidade e todo mundo sai ganhando. Até o dia 10/11 você estará mais observador(a) e sensível a tudo que acontece ao seu redor.

Sagitário

Você está animado(a) com as oportunidades que estão surgindo e os elogios que estão vindo de todos os lados. É o Sol e Mercúrio trabalhando juntos e dando uma força no seu networking. Mas Plutão não concorda com tudo e te chama para realidade. Nos dias 20 e 21 você vai precisar mostrar resultados concretos, pois popularidade nem sempre paga boletos. Portanto, pense na melhor estratégia e planeje a longo prazo. Mas não se preocupe, no dia 22, o clima muda e vejo vantagens profissionais se aproximando. É um reconhecimento que faz a diferença na sua vida. E quando Mercúrio chegar em Escorpião você ficará mais reflexivo(a). Mas nada de se perder nas culpas e nos arrependimentos. Aproveite até o dia 10/11 para refletir e entender mais sobre si mesmo(a).

Capricórnio

As fichas começam a cair, capricorniano(a)! No dia 20, quando o Sol encontra Mercúrio, você começa a enxergar melhor o cenário interno e externo. E tudo aqui que estava escondido vem à tona. Mas entre os dias 20 e 21 você vai ter que tomar uma decisão e por mais que você já saiba de tudo, precisa colocar em prática. Mas pode ser que falte coragem. Ainda bem que no dia 22 você respira com mais tranquilidade. Vênus e Júpiter vão te deixar mais autoconfiante e otimista. Pode ser que você receba um convite ou um presente inesperado. Aproveite para oficializar algum acordo. Entre os dias 22/10 e 10/11, Mercúrio visita o signo de Escorpião e a sua comunicação fica mais estratégica e afiada. Aproveite para rever seus planos e objetivos.

Aquário

Tudo que você precisa e deseja agora é ir mais longe. Não se prenda ao passado. Chegou a hora de expandir, crescer e viajar. Viva novas experiências. Entre os dias 20 e 21, a dúvida pode bater à sua porta e uma situação chega para colocar sua determinação à prova. Você vai questionar as suas decisões, mas não permita que nada nem ninguém te limite. E no dia 22, Vênus e Júpiter interagem, e uma harmonia invade sua casa. O dia é perfeito para fazer um acordo ou colocar em prática um negócio pendente. E do dia 22/10 até o dia 10/11 Mercúrio entra no signo de Escorpião e sua carreira ganha destaque. Aproveite para influenciar pessoas, principalmente figuras de autoridade. Você está pronto(a) para se tornar uma referência no que faz?

Peixes

Aguenta firme, pisciano(a)! Você tem pressa e vai tentar resolver algumas questões financeiras com urgência. Se você tiver pendências que envolvem outras pessoas, muita calma, pois algumas discussões podem acabar drenando sua energia e tudo que você precisa agora é ser transparente. Entre os dias 20 e 21 pode acontecer algum desentendimento no seu grupo de amigos. Um projeto ou um trabalho em equipe pode enfrentar obstáculos. Mas não adianta levar para o pessoal. No dia 22 o céu está mais animado e um parente, um vizinho pode ou alguém próximo pode te fazer um convite que vai deixar você mais animado(a). E se uma pessoa mais velha ou figura de autoridade te chamar pra conversar, escute, pois você vai receber a orientação que estava precisando. Até o dia 10\11, Mercúrio passa pelo signo de Escorpião e te convida a comunicar suas ideias para o mundo, fazer cursos e compartilhar o seu saber. Aproveite essa fase para se desenvolver.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.