Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (9/1)

A terça-feira parece agitada. Você será desafiado(a) a lidar melhor com as tensões geradas por forças opostas: de um lado o desejo de controle e do outro o desejo de liberdade. E sob uma Lua minguante no signo de Capricórnio, libere as raivas reprimidas e os medos. Chega de se defender, se abra as experiências e deixe o amor entrar na sua vida. O Sol em harmonia com Urano te convida a abrir novos caminhos e experimentar um novo jeito de ser. Você não precisa de aprovação. E Marte, o planeta que atua nas iniciativas, coragem e autonomia, faz um acordo com Saturno, que exige disciplina e competência. E essa aliança poderosa vai te ajudar na execução de tarefas difíceis. O segredo é agir com responsabilidade e deixar de lado aquilo que é superficial.

Áries

O céu de terça-feira traz muito foco e disciplina. Continue comprometido(a) com seu trabalho, projetos ou objetivos. Marte e Saturno se unem e vão te ajudar a superar qualquer obstáculos ou situação desafiadora. Prepare-se para colheita!

Touro

Hoje o clima tá diferente! Sinto que você deseja explorar novos horizontes. Que tal retomar um curso ou planejar uma viagem? A presença de Saturno vai te encorajar, chegou a hora de se organizar e realizar. O dia é perfeito para retomar planos importantes que você tinha deixado de lado.

Gêmeos

Chegou a hora de tomar uma decisão, geminiano(a). Marte e Saturno vão te apoiar e você vai agir de forma prática e eficiente. Seja determinado(a) e dê o passo certeiro. O dia está super favorável para resolver questões financeiras que envolvem herança, seguros e empréstimos.

Câncer

Marte e Saturno num aspecto positivo, fortalecem as relações e parcerias.

Tente fechar aquele acordo que você vem negociando há tempos. Você estará pronto(a) para compromissos sérios, seja no amor ou no trabalho.

Leão

Hoje você vai acordar cheio(a) de pique para agir. Aproveite a sua energia e foque na sua rotina e no seu trabalho. Pode ser uma ótima oportunidade para lidar com tarefas difíceis que exigem atenção aos detalhes. Reveja as estruturas da sua vida!

Virgem

O dia está perfeito para o romance e os relacionamentos em geral. Que tal chamar o seu par para uma conversa madura e fazer alguns planos para o futuro? Se estiver solteiro(a), abra seu coração, chegou a hora de embarcar em um relacionamento sério.

Libra

Você vai acordar com vontade de colocar sua casa, sua vida em ordem. Aproveite, pois o momento é perfeito para organizar a casa, fazer reformas e resolver pendências domésticas. Organize sua casa, pois você acaba organizando suas emoções e bagunça interna.

Escorpião

Hoje o céu te convida a expressar suas ideias de forma criativa. Este é o momento perfeito para colocar suas ideias em prática. Talvez seja

a hora de começar a escrever, publicar, gravar um vídeo. Você tem muito a dizer. Que tal começar?

Sagitário

Hoje você está mais focado e produtivo. Que tal dar um Up na sua carreira? O universo te convida a buscar novas oportunidades ou valorizar mais o seu trabalho. Marte e Saturno se unem e aumentam suas chances de sucesso. Aproveite!

Capricórnio

Com Marte e Saturno em harmonia, será um ótimo dia para se expressar

com confiança. Hoje o dia está super favorável para apresentar um projeto de

trabalho ou para sentar e conversar. Use a sua habilidade de comunicação a favor de acordos e negociações que vão te ajudar bastante.

Aquário

Marte e Saturno em harmonia podem levar você a se debruçar sobre um projeto importante, que talvez você já tenha pensado muito sobre ele. Pode ser um livro ou roteiro, uma pesquisa, agora é a hora de começar. Hoje você pode contar com uma dose extra de concentração e a disciplina.

Peixes

Aproveita essa terça-feira, pisciano(a), pois você encontrará força

para lidar com qualquer desafio que tenha pela frente. Tente resolver questões pendentes ou planejar aquele projeto que você vem adiando. O dia pede tomada de decisão, seja estratégico.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.