Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (30/1)

É Lua cheia no signo de Libra, o signo dos encontros. E mesmo com tantos desencontros é no encontro que tudo se transforma ou renova. Aproveite para fazer coisas em companhia. Só não pode ficar só. E se ficar só, tudo bem, pois não tem encontro melhor do que o seu com você mesmo(a). A Lua vai interagir com Plutão num aspecto amigável. A terça-feira está perfeita para negociações, seja no trabalho, seja nos relacionamentos amorosos. Aproveite para fazer as mudanças profundas e necessárias nas suas parcerias, abra espaço para esse sentimento crescer.

Áries

Hoje o Céu lhe ensina sobre a impermanência da vida e das coisas. Olhe para os seus apegos. O que você precisa soltar? Algo terminou e precisa ser transformado. Não se apegue a uma situação que não lhe serve mais.

Touro

Hoje é um bom dia para observar suas relações no ambiente de trabalho. Tente cooperar de forma harmoniosa com seus colegas e aproveite para resolver os conflitos. Nada melhor do que trabalhar em parceria, respeitando a opinião do outro.

Gêmeos

Desacelera, geminiano(a). Que tal diminuir um pouco o ritmo e experimentar um profundo senso de paz e crescimento pessoal. A verdadeira segurança e plenitude já estão presentes dentro de você, não procure em nenhum outro lugar.

Câncer

Tente equilibrar seu desejo de controle, permita que as coisas fluam e se adapte mais, pois o excesso de controle pode resultar em ansiedade e tensão. Tudo que você precisa agora é se adaptar as mudanças. Não tente controlar demais seu parceiro(a) ou sua família.

Leão

Esteja aberto(a) a novas perspectivas e possibilidades, leonino(a). O céu quer te mostrar novos caminhos e possibilidades. Se permita crescer e evoluir através da sua criatividade, mas saiba que os desconfortos podem surgir, se você tiver que lidar com suas crenças e valores atuais.

Virgem

Quando você vive sobrecarregado(a) pelas lembranças do passado ou pelas preocupações com o futuro, você vai vivendo desconectado(a) do presente, sem presença. E a sua chama permanece fraca. Se esforce para fazer alguma coisa acontecer.

Libra

Chega de preocupações excessivas, especialmente relacionadas a família. A verdadeira transformação ocorre quando você se dispõe a enfrentar sua própria escuridão e se torna mais conscientes de você mesmo(a) e do mundo ao nosso redor.

Escorpião

Reconheça a sua conexão com o universo e permitir-se sentir-se em casa em qualquer lugar que estiver. Isso requer um trabalho interno de desapego, aceitação e confiança no fluxo da vida. Esqueça as suas preocupações limitadas.

Sagitário

Tente observar mais seus pensamentos, fiquei mais quieto(a). Nessa jornada de autotransformação, tente escapar da armadilha dos desejos incessantes da mente, a verdadeira felicidade está dentro de você mesmo(a).

Capricórnio

Não esqueça que tudo passa, capricorniano(a). A vida te convida à celebração, mas também à reflexão sobre a impermanência. O sucesso é transitório, mas ele só vem ou permanece quando você desapega.

Aquário

Deixe de lado os pesos do passado. Libere as cargas emocionais, os ressentimentos, medos e mágoas e permita que sua luz interior brilhe intensamente.

Peixes

Como você vem navegando no mundo de relações e interações? A verdadeira autenticidade e sinceridade são valiosas e que, apesar das tentações dos jogos de poder, a integridade é a base para relacionamentos saudáveis e significativos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.