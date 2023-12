Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (12/12)

Sol e Lua se encontram no mesmo grau e minuto do signo de Sagitário. Há algo germinando. Última Lua Nova do ano. Plante novas ideias, trace a rota para 2024 e foque no que te inspira, amplia e liberta. Quando se trata de sagitário, acreditar é inegociável, você ganha fôlego e uma dose extra de otimismo. Cultive novos começos. Hoje, a partir das 20:30, o universo te entrega uma folha em branco, uma nova oportunidade e você só precisa dizer: sim, estou pronto para acreditar. O que você deseja para os próximos 28 dias? O que você deseja para o primeiro semestre de 2024? Alimente suas intenções de esperança e fé e se abra para as novidades, pois até o dia 18/12, uma novidade pode se apresentar para você. Fique alerta. Preste atenção no que vê, no que lê, em quem encontra ou em qualquer inspiração. Serão 28 dias sob uma oposição entre Vênus e Júpiter, sua confiança e intuição serão testadas, ainda mais com Mercúrio retrógrado, atravancando o caminho e pedindo um balanço de 2023. Você vai ter uma oportunidade de se reconciliar com situações anteriores antes de se aventurar por territórios não mapeados. E até a primeira quinzena de janeiro, o seu aprendizado é: siga livre, com fé e sorrisos. Deixa teus sonhos livres.



(Guarde esse horóscopo, pois ele é válido até o início de janeiro. E se você souber seu ascendente, leia também o horóscopo do seu ascendente)

Áries

Antes de buscar novas experiências, questione suas verdadeiras motivações, será que elas estão alinhadas com seu bem-estar a longo prazo. Não tente controlar as situações. E lembre-se: nem tudo que você deseja é o melhor para você nesse momento. O melhor a fazer é se recolher, evite o que não te faz bem. Ao invés de tomar decisões importantes agora, dê um tempo para si mesmo(a).

Touro

Você vai se sentir mergulhado(a) num mar de dúvidas e incertezas. E pode se pegar questionando algumas de suas metas ou até mesmo duvidando das pessoas ao seu redor. Acolha seus medos e muito cuidado para não se iludir, principalmente quando se trata de questões financeiras ou investimentos. Use as duas próximas semanas para reavaliar seus objetivos e neste fim de ano evite tomar grandes decisões.

Gêmeos

A Lua Nova chega em Sagitário, trazendo à tona a necessidade de cuidar melhor dos seus relacionamentos, seja uma relação amorosa ou negócios. Você vai viver momentos de incerteza, muito cuidado com as idealizações. Será que o outro quer o mesmo que você? Pode ser que você se sinta um pouco perdida, mas não se deixe levar por ilusões, medos ou mal-entendidos. Se algo te incomoda ou deixa inseguro(a), vai lá e pergunta.

Câncer

Seu corpo e sua saúde precisam de mais atenção. Alivie a quantidade de atividades nas próximas semanas, até porque ao que tudo indica, você terá muita dificuldade em enfrentar até as pequenas exigências do dia a dia. Tente ficar mais em casa ou em lugares que se sinta seguro(a). Nas festas de fim de ano evite exagerar nas comidas muito pesadas.

Leão

Nos próximos dias você pode ficar confuso(a) em relação ao seu par ou pessoa que está interessado(a). Cuidado para não idealizar demais uma nova paixão e abra os olhos para enxergar uma situação com alguém próximo. É importante ter conversas honestas e procurar enxergar além das aparências. Não deposite suas expectativas. Isso vale também para investimentos financeiro

Virgem

Olhe para seus vínculos familiares e perceba melhor como está se sentindo na intimidade com aqueles que compartilha a casa, além de olhar para tudo o que carrega de sua família de origem. Você precisa mesmo repensar as suas relações neste fim de ano, pois manter a paz não significa sacrificar suas próprias necessidades, ainda que estejamos falando de pai e mãe, por exemplo. Estabelecer limites também é um ato de amor e respeito por você mesmo.

Libra

Acho que você já tem uma lista dos cursos e atividades que quer fazer em 2024, e é bom mesmo que tenha isso planejado, pois você pode mudar de ideia ou de interesse até a primeira semana de janeiro. Evite fechar qualquer acordo, assinar contrato ou se comprometer com algo ou alguém neste momento. Mais do que pensar em 2024, se preocupe em finalizar direito 2023. Procure esclarecer qualquer mal-entendido.

Escorpião

A última Lua Nova do ano traz um foco especial para suas finanças, escorpiano(a). Neste fim de ano segure o impulso pelos gastos. Faça um planejamento, revise seu orçamento e reflita sobre suas metas financeiras. Esboce um plano para o futuro, considerando que você talvez tenha que buscar uma renda extra.

Sagitário

A Lua nova acontece no seu signo e seria a hora perfeita para voar, mas existe uma névoa. Netuno mostra que, apesar de um lado seu estar empolgado em ter um ano novo inteirinho pela frente, mas tem algo do passado, seja familiar, pessoal ou íntimo, que ainda precisa ser olhado, curado, enfrentado. Pense bem antes de dar o próximo passo.

Capricórnio

Com a chegada da Lua Nova em Sagitário o clima muda um pouco. Esse é um daqueles ciclos que você aproveitaria muito bem se seguisse o conselho de ficar mais na sua, trabalhando nos bastidores ou economizando mais a sua presença. Pode ser que até a primeira semana de janeiro você se sinta mais vulnerável — tanto física como psíquica e emocionalmente. Cuide da sua energia.

Aquário

A Lua Nova de Sagitário promete despertar em você novos interesses, pode ser um livro, curso ou um novo projeto. O seu círculo social se expande, mas mesmo assim você vai se sentir confuso(a). As finanças podem sentir o baque dos seus planos, por isso, por mais encantador que uma nova possibilidade lhe pareça, avalie com cuidado e se pergunte: “Isso realmente se alinha com meus objetivos futuros e possibilidades do momento? Não meta os pés pelas mãos.

Peixes

Nos próximos 28 dias, é possível que você receba um convite importante ou passe por uma mudança na carreira. Mas você será tomado pelas dúvidas, incertezas e inseguranças. Este período requer atenção especial à maneira como você se percebe e como isso afeta suas escolhas. Tente não idealizar ou distorcer a realidade, especialmente em relação a seus objetivos e não tome nenhuma decisão precipitada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.