CAPTEI: Náutico empossa nova diretoria e reconduz Henrique Vasconcelos

O Náutico Atlético Cearense entrou em modo “high society upgrade” na noite de terça-feira (31).

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Henrique Vasconcelos Foto: Bia Bley

Em clima de soirée elegante — com trilha ao vivo de Marcos Lessa — o clube empossou sua nova diretoria para o biênio 2026–2028 e reconduziu Henrique Vasconcelos ao posto máximo, consolidando um ciclo que une tradição e visão de futuro.

Legenda: Marcos Lessa Foto: Bia Bley

No script do novo mandato, a palavra de ordem é reposicionamento: transformar o Náutico em hotspot gastronômico, sem abrir mão do charme histórico de seu patrimônio tombado.

Entre melhorias estruturais inéditas e agenda social em ritmo full, o clube reforça seu status de point afetivo da cidade.

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Com Museu recém-inaugurado, projetos de modernização em curso e calendário que vai do Carnaval da Saudade ao Réveillon, o Náutico reafirma seu DNA: clássico, mas com pulseira VIP para o novo. A noite terminou em coquetel, networking e brindes à próxima temporada.

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por Bia Bley:

Legenda: Meton e Henrique Vasconcelos Foto: Bia Bley

Legenda: Henrique e Renata Vasconcelos Foto: Bia Bley

Legenda: Henrique Vasconcelos e família Foto: Bia Bley

Legenda: Henrique Vasconcelos e Rodolfo Licurgo Foto: Bia Bley

Legenda: Tonho e Cristiana Esteves Foto: Bia Bley

Legenda: Henrique Vasconcelos e Amarílio Cavalcante Foto: Bia Bley

Legenda: Lúcio Alcântara e Henrique Vasconcelos Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Norma e Guedes do Ceará Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: LC Moreira

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Henrique Vasconcelos e Paulinho Leme Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: LC Moreira

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Pedro Jorge Medeiros e Henrique Vasconcelos Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley

Legenda: Posse da Nova Diretoria do Náutico Foto: Bia Bley