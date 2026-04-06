CAPTEI: Náutico empossa nova diretoria e reconduz Henrique Vasconcelos

O Náutico Atlético Cearense entrou em modo “high society upgrade” na noite de terça-feira (31).
Em clima de soirée elegante — com trilha ao vivo de Marcos Lessa — o clube empossou sua nova diretoria para o biênio 2026–2028 e reconduziu Henrique Vasconcelos ao posto máximo, consolidando um ciclo que une tradição e visão de futuro.
No script do novo mandato, a palavra de ordem é reposicionamento: transformar o Náutico em hotspot gastronômico, sem abrir mão do charme histórico de seu patrimônio tombado.
Entre melhorias estruturais inéditas e agenda social em ritmo full, o clube reforça seu status de point afetivo da cidade.
Com Museu recém-inaugurado, projetos de modernização em curso e calendário que vai do Carnaval da Saudade ao Réveillon, o Náutico reafirma seu DNA: clássico, mas com pulseira VIP para o novo. A noite terminou em coquetel, networking e brindes à próxima temporada.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por Bia Bley: