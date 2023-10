Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (20/10)

A semana parece tranquila. O céu deu uma trégua nos últimos dias. Foi um pós-eclipse necessário. Numa semana de Lua nova, onde tudo ainda está oculto, e a Lua um pouco tímida. Mas agora a Lua começa a aumentar. E ela vem cautelosa, segurando uma foice e removendo as pedras do caminho, é como se algo começasse a brotar com força e entusiasmo.

Você acorda com muita clareza mental, entendimento e muita compreensão dos eventos que estão acontecendo ao seu redor. E agora você pode tentar colocar em prática na sua vida e ampliar sua visão para os próximos passos. Mas uma tensão entre Sol, Mercúrio e Plutão acaba dando uma balançada. Algumas coisas precisam ser finalizadas.

ÁRIES

Você não tá afim de puxar o saco, né, ariano(a)? Nessa instabilidade, o melhor a fazer é tomar uma dose extra de diplomacia, pois você tem uma chance de ouro à sua espera. Mercúrio e Sol juntinhos trazem ótimas possibilidades. O problema, é que no meio do caminho, aparece Plutão, que complica tudo! Pode ser um chefe ou alguém com certa autoridade que tira você do sério.

TOURO

Enquanto Mercúrio e o Sol estão trabalhando em conjunto, trazendo a oportunidade de você organizar a vida e cuidar da saúde, vem Plutão bater de frente com essa dupla. Pode ser que você esteja resistindo a alguma mudança.

GÊMEOS

Mercúrio e o Sol estão unindo forças, potencializando reconhecimento e novas oportunidades. Por isso, se você está ensaiando começar um novo projeto, criar um curso, escrever um livro ou na divulgação do seu trabalho, este é o dia para isso! Mas Plutão entra em cena e talvez você precise encerrar alguma coisa primeiro.

CÂNCER

Busque a clareza nos assuntos do coração e do lar. A necessidade de falar sobre seus sentimentos e esclarecer mal-entendidos com entes queridos é muito verdadeira e válida.

LEÃO

A sexta está iluminada para você, leonino(a), especialmente no campo da comunicação. Com Mercúrio e o Sol juntinhos, suas palavras brilham, seu direct bomba e todo mundo parece querer ouvir o que você tem a dizer.

VIRGEM

A conjunção entre Mercúrio e Sol no dia 20 ilumina o campo das finanças e dos recursos pessoais, virginiano. Parece que tudo está alinhado para otimizar seus investimentos, planejar melhor o tempo e ser mais produtivo, certo?

LIBRA

A união de Mercúrio e Sol no seu signo, de alguma forma, permite que você tenha clareza sobre quem é e o que quer da sua vida neste momento. Mas antes que você pense que será fácil, presta atenção aqui: o fato de Plutão bater de frente com essa dupla (nos dias 20 e 21), mostra que você encontrará resistência — imagino que da família ou de pessoas próximas — a algumas decisões que quer tomar.

Escorpião

O encontro de Mercúrio e Sol no dia 20 traz uma nuvem de desafios. Você pode se sentir tentado(a) a expressar cada pensamento que passa pela sua mente, mas é hora de filtrar suas palavras e ações. Aguarde, respire fundo e evite agir ou falar por impulsividade. Este não é o momento para comentários apressados ou ações precipitadas.

Sagitário

Por mais que você fique animado e otimista com as oportunidades que estão surgindo, no dia 20, Mercúrio e Sol se juntam para trabalhar a favor dos seus resultados, networking e troca de ideias.

Capricórnio

As fichas estão caindo, capricorniano(a). Hoje, Mercúrio e Sol se reúnem e iluminam seus sentimentos e intuição.Você sabe o caminho, mas dar o primeiro passo pode parecer mais assustador do que o habitual, por isso, tenha calma e seja paciente com você mesma.

Aquário

O alinhamento entre Mercúrio e Sol acende ainda mais o seu espírito aventureiro e o desejo de expandir horizontes. Algo me diz que você está pronto para aprender mais, viajar e até mesmo experimentar algo completamente novo. Plutão pode trazer momentos inesperados de dúvida.

PEIXES

Mercúrio e o Sol juntos, pedem para manter a calma e lembre-se de que nem tudo é pessoal. Muito cuidado nas interações. Valorize suas conexões próximas e abrace os novos aprendizados que essas conexões vão lhe proporcionar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.