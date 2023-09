Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (18/9)

A segunda-feira é marcada por ajustes e superação. As perspectivas de um recomeço e o desejo intenso de estabilizar algumas situações te levam a mergulhar em algumas experiências ao longo do dia. Temos uma Lua que foge à luz, ela desce na estação mais profunda, e chegar lá pode gerar certo incômodo. Mas é nesse mergulho que você detecta onde algo não vai bem e consegue compreender o que te puxa para baixo.

Aproveite essa energia da Lua em Escorpião e investigue onde estão os problemas ou os enganos. E por falar em enganos, hoje já é possível sentir a imprecisão de Netuno, que amanhã vai distorcer um pouco as coisas. Mas não deixe de confiar em você mesmo(a), superar e recuperar o que ainda é útil, ou seja, dar a volta por cima.

A Lua em aspecto harmonioso com Saturno traz foco, persistência para iniciar a semana com foco nos compromissos a serem cumpridos. Perceber onde estão os problemas para superar e manifestar as suas vontade. Depois a Lua negocia com Mercúrio, facilitando as trocas e a comunicação.

Áries

Pode ser uma semana de novos começos, aguarde! Mas é muito importante que você cultive a harmonia nas relações. A segunda-feira parece tranquila e pede momentos de introspecção. Como anda seus relacionamentos? Falo de relacionamentos afetivos ou aquele contrato, parceria. É uma área da sua vida que pede equilíbrio, ou seja, o que você entrega e o que você recebe não está te fazendo muito bem.

Touro

Aproveite a energia da Lua para plantar as sementes dos seus novos projetos. Pode ser que você esteja um pouco confuso (a) em relação a você, sua autoexpressão. Não subestime suas capacidades e valor pessoal. Mergulhe na raiz dos seus incômodos e confie na sua capacidade de amar.

Gêmeos

Pode ser uma semana de altos e de baixos. Você sente dificuldade de enxergar a trilha que conduz ao topo, mas se mantenha firme, busque tranquilidade, se organize por dentro e só depois siga, sem deixar de lado seus recursos psíquicos. Lembre-se de manter a clareza nas comunicações.

Câncer

Essa semana pede para você começar com um passo de cada vez, mas também traz oportunidades de crescimento e de renovação em vários aspectos da sua vida. É um período de reavaliação e de fortalecimento de suas raízes, por isso, cuide de sua comunicação, valorize suas relações e não se esqueça de olhar para dentro, redescobrindo e celebrando quem você é.

Leão

A semana pede atenção redobrada às finanças, mas também traz ótimas oportunidades de crescimento pessoal. Aproveite os momentos de criatividade em alta e não deixe de investir no desenvolvimento e no aprendizado. Como anda os relacionamentos com parentes? Se aproprie do seu poder de comunicação, brilhe, como só você sabe fazer!

Virgem

De dias um pouco confusos a momentos de grande inspiração e sorte, esta é uma semana para se jogar com cautela e aproveitar as boas vibrações que vêm por aí. Lembre-se de equilibrar seu perfeccionismo natural com uma dose de otimismo e de abertura para o novo! Você está pronto. Não tenha medo de crescer.

Libra

A semana chega repleta de momentos para olhar tanto para dentro quanto para o futuro com carinho e atenção. Não esqueça de levar sua essência brincalhona para cada dia, tornando tudo mais leve e gostoso de viver. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para ser feliz, na medida certa!

Escorpião

Uma semana de contrastes, onde o novo e o velho se cruzam, convidando você a equilibrar razão e emoção. Aproveite o momento para cuidar de si, reavaliar suas finanças e planejar o futuro com os pés no chão e o coração aquecido. Continue cuidando do terreno, pois o Universo está preparando algo especial para você. O segredo é buscar equilibrar as emoções, a mente e o espírito.

Sagitário

Esta será uma semana de altos e baixos, mas repleta de oportunidades para crescimento pessoal e profissional. Lembre-se de nutrir sua autoestima, de equilibrar autonomia e responsabilidade e de aproveitar o que o Universo tem de bom para sua carreira e autorrealização. Continue criando raízes e trabalhando nos seus sonhos. Os desafios domésticos podem surgir, observe os exageros que estão lhe atrapalhando.

Capricórnio

Ultimamente você viveu uma verdadeira montanha-russa astral, mas chegou a hora de olhar para trás e celebrar cada pequena vitória. Lembre-se, cada passo dado foi uma conquista e você é dono do seu destino. Aproveite o momento de realização e siga confiante, pois você é capaz de tudo, capricorniano (a)! Não tenha medo de fazer as transformações que você deseja na sua carreira. Olhe para suas parcerias e para tudo que não lhe permite crescer.

Aquário

Aqui está a sua chance de mergulhar em reflexões profundas, resgatar sonhos antigos e renovar suas energias. Lembre-se de equilibrar o otimismo com uma gestão financeira sábia para navegar com sucesso por essa semana repleta de oportunidades e de descobertas! Você viveu uma verdadeira montanha-russa astral. Equilíbrio entre o que pensa e o que faz.

Peixes

Nesta semana, você terá que treinar suas habilidades de “bambu”, aquele que se curva ao vento, mas não quebra. Com paciência, entendimento e a ajuda de pessoas queridas, você pode transformar conflitos em aprendizados valiosos e sair dessa semana mais forte e renovado (a). Continue focando na sua comunicação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.