Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (15/7)

O Céu está intenso e instável. Comece o dia tentando acalmar os pensamentos. E tente se manter presente e alerta a qualquer sinal de perigo. Marte encontra Urano às 11:04, dois planetas de natureza inquieta, dois planetas impulsivos. E o resultado desse encontro é a união do fogo com a pólvora. Algo pode explodir: uma notícia impactante, uma briga, uma discussão ou algum aparelho elétrico. Muito cuidado com tudo que esquenta ou com eletricidade. Antes de sair de casa, confira se desligou todos os aparelhos, fique ligado no trânsito e evite entrar em rota de colisão com outra pessoa. O dia pode ser desgastante, respeite seus limites.

Áries

Seu planeta regente, Marte, está a postos. Muito cuidado com a impulsividade, ariano(a). Sinto que você anda um pouco agitado. Evite bater de frente com outras pessoas. E evite causar ou sofrer qualquer ferimento. As mudanças e rompimentos estão acontecendo.

Touro

A segunda-feira carrega uma energia intensa e você está mais inquieto. Você precisa de muita liberdade para se encontrar. Mas tente manter a calma, essa agitação vai passar. Que tal fazer uma atividade física para desopilar? Que nada te sufoque, taurino(a).

Gêmeos

A semana começa bastante instável. E essa instabilidade te acompanha desde a semana passada. Eu sei que é desafiador, mas essa agitação interna vai passar. Tente manter acalma até o dia 16. Tente se libertar de tensões que você vem carregando e te impedem de seguir.

Câncer

Bom velho Marte, doido por uma briga, como sempre, e, nos últimos dias, especialmente hoje, você pode encontrar. Muito cuidado ao impor suas vontades nos grupos. Se você sentir sua autonomia ameaçada, respire fundo, pois as coisas vão se acalmar em breve. Dia 17, para ser mais precisa.

Leão

Você vem lutando para buscar uma posição. Tudo que você não quer nesse momento é limitar-se a um papel subserviente. Mas muito cuidado com rompantes ou mudanças inesperadas. Evite problemas com superiores, chefes e autoridades em geral.

Virgem

Sinto muito lhe dizer, mas pode ser que sua versão não seja a verdadeira, virginiano(a). Busque ampliar seus horizontes de alguma maneira e você pode começar mudando de opinião. Não faça do seu conhecimento ou das suas ideias um campo de batalha.

Libra

Se você já está se sentindo tenso desde a semana passada, fique tranquilo, pois isso vai melhorar no dia 17. Evite brigas com o seu par sobre bens comuns ou disputas a respeito de pensão ou heranças, evite também conflitos com sócios em negócios, sendo assim aconselhável muita precaução nesta área.

Escorpião

Muito cuidado com jogo de poderes no seu casamento, relacionamentos ou parcerias de trabalho. Muito cuidado com ações prematuras, evite tomar qualquer tipo de decisão hoje. As reações suas e do outro serão imprevisíveis.

Sagitário

A semana começa com a energia intensa de Marte e Urano, que podem ter causado um pouco de agitação na sua rotina de trabalho ou saúde. Mas respeite seus limites e tudo tende a melhorar no dia 17. Até lá, não seja impaciente com colegas de trabalho.

Capricórnio

Existe uma situação importante com a qual você está muito envolvido e isso te trouxe muita ansiedade e agitação nos últimos dias. Você está muito competitivo e vai entrar na disputa para ganhar. Muito cuidado com suas reações diante das diversidades.

Aquário

Existe uma energia de instabilidade dentro da sua casa. Tudo que você tentou esconder nos últimos tempos - a raiva, ânsia, medo e aquela agressividade oculta - chegou a hora de tirar tudo isso do porão. Pode ser que uma fúria ou uma raiva intensa surpreenda quem está próximo de você. Aguente firme até o dia 17.

Peixes

Se você estava com medo de dizer o que realmente pensa, chegou a hora de colocar pra fora. Seja direto, mas sem ser rude ou grosseiro demais. Tente conter certa quantidade de pensamentos não expressos, sentimentos ou ações antes de explodir e fazer um belo estrago.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.