Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (15/10)

A semana começa tranquila. Temos um Céu despreocupado. E essa trégua é necessária, pois você ainda está tentando digerir os últimos acontecimentos. A segunda-feira é marcada pela Lua nova no signo de Escorpião. E o que você precisa mudar ou deixar para trás? Como você vai superar os desconfortos e as dores para seguir? Para renascer é preciso enfrentar os medos.

Depois de um eclipse tão comentado, pode ser que você fique focado(a) em um resultado preciso ou grandioso, talvez não sobre tempo para reparar no que está acontecendo. Pergunte a si mesmo(a) como usar a seu favor o que está acontecendo no momento.

Como já falei anteriormente, daqui a 6 meses você vê o resultado, a ficha cai e você vai enxergar melhor o cenário, principalmente quando se trata dos relacionamentos, ou seja, você vai compreender melhor a dinâmica entre você e o outro ou a relação com você mesmo(a).

No período da manhã a Lua em discordância com Júpiter traz alguns excessos. Cuidado com o excesso de comida ou exagero de otimismo, carências ou gastos.



Áries

Mantenha a calma, ariano(a). A diplomacia é a sua melhor arma nesse início de semana. Vejo boas oportunidades se aproximando. Mas para enxergar e aproveitar as portas que estão prestes a se abrir, você precisa de muita paciência e sabedoria. Não ignore sua intuição.

Touro

Se você estiver alimentando expectativas, continue! E ainda que a semana lhe traga alguns desafios, a sorte estará ao seu lado quando o coração falar mais alto. Sendo assim, ouça mais, pondere suas decisões e abrace as oportunidades, mesmo que nem tudo seja como imaginou!



Gêmeos

Por que você se preocupa tanto, geminiano(a)? Você tem pela frente dias criativos e repletos de oportunidades incríveis. Não deixe isso passar em branco. Você tem espaço para avançar, mas vá com calma! Primeiro sinta o ambiente e só depois se jogue.



Câncer

Evite discussões, canceriano(a). Limpe sua casa, organize seus papéis e renove as emoções. Vejo que você tem tudo para ser reconhecido(a) sendo quem você é de verdade. A palavra-chave é autenticidade. Aproveite as oportunidades que vão chegar para você.



Leão

O início da semana pede um olhar especial para as questões domésticas. Se você vier a sentir algum tipo de desconforto no seu lar, transforme esse ambiente e crie um espaço acolhedor. Você precisa se sentir bem, pois vejo que a sua comunicação pode te ajudar a fechar um negócio ou uma parceria de sucesso.



Virgem

Inseguranças podem bater à sua porta, virginiano(a). Mas transmute esses medos, libere alguns sentimentos contidos e não desanime. Otimismo, clareza e autoconfiança chegam para iluminar seu caminho, só não se perca no excesso de informação. Essa semana promete novidades boas.

Libra

Pode ser que você se sinta inseguro(a) emocionalmente no início da semana. Mas o universo vai te dar uma mãozinha. Você só precisa confiar, pois vejo algumas oportunidades financeiras logo ali. Entre altos e baixos, o equilíbrio será sempre a chave do sucesso.



Escorpião

Sua semana começa pedindo cautela, por isso, portanto, escolha os silêncios e busque momentos de reclusão para abastecer as energias. Suas relações ganham brilho e entendimento. E você estará mais intenso(a) e profundo(a) do que nunca para mergulhar em você mesmo(a) e nos outros até o dia 10/11.

Sagitário

Não se deixe iludir por promessas vazias, sagitariano(a). Foque em planejar o futuro entendendo que na vida não existe atalho, e sim muito trabalho! Aproveite para começar a pensar e decidir o que quer e o que não quer mais na vida. Para que o novo venha, é preciso abrir espaços.



Capricórnio

Você começa a semana com a intuição a mil, mas precisa de coragem para agir. Lá no fundo você sabe que pode fazer renascer a estabilidade perdida. Seja no âmbito pessoal ou profissional, você está no caminho certo para fazer boas escolhas. Confie na sua capacidade de se comunicar e encantar a todos.



Aquário

Você inicia a semana como uma fênix que renasce das cinzas. Não faça mais das dores teu escudo. Acenda sua luz, mostre o seu poder. As pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Escute e, acima de tudo, confie em seu brilho interno.

Peixes

A semana começa pedindo resoluções. Mas antes de avançar, dê uma vasculhada naquelas ideias tão temidas.Tente equilibrar suas finanças, valorize as pessoas próximas e esteja pronta, pois novos aprendizados estão a caminho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.