Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (11/9)

Hoje, logo no início da manhã, a Lua no signo de Leão e Marte no signo de Libra facilitam momentos de paz. E você é a sua melhor companhia. Reserve um momento para refletir, meditar ou simplesmente desfrutar de um tempo de silêncio antes de enfrentar as demandas da semana, só assim você pode nutrir seu equilíbrio emocional e mental.

E nessa pausa, os seus objetivos e prioridades ficam mais claros, o que, por sua vez, vai te ajudar a tomar algumas decisões. Cultivar o silêncio vai te ajudar a ser mais resiliente diante das adversidades e imprevistos que podem surgir ao longo da semana.

E no período da tarde, quando a Lua encontra Vênus, busque o que te faz bem ou quem te faz bem. Os acordos e negócios serão facilitados, você pode contar com uma dose extra de boa vontade.

Parece um dia perfeito. Mas às 19h, algo pode tirar sua paz, pois a Lua e Júpiter causam uma desordem. É como se uma tempestade repentina invadisse nosso céu sereno. Essa desarmonia pode vir na forma de conflitos interpessoais, preocupações financeiras, desafios profissionais, entre muitos outros fatores. Mas apenas observe o que tira sua paz. É uma oportunidade de crescimento.

Áries

Depois de dias difíceis, ariano (a), você vai começar a sentir uma energia de renovação. As pequenas coisas que você faz todos os dias podem se tornar oportunidades para experimentar alegria e satisfação. Comece nos pequenos detalhes, nas tarefas diárias, o importante é reconhecer que saborear uma xícara de café, cozinhar ou uma caminhada ao ar livre, torna a vida mais rica. Valorize esses momentos e se alguma preocupação financeira tirar a sua paz, reflita se vale a pena perder aquele momento de tranquilidade antes de dormir, pensando em algo que você não vai resolver hoje.

Touro

Sua rotina está mais agitada e você precisa se movimentar mais. Preste atenção como você vem lidando com questões domésticas, sinto que você está mais flexível e agora é hora de tomar algumas decisões. Não tenha medo de tomar uma iniciativa. Pode ser que algo relacionado a sua autoestima tire sua paz. Mas foque nas suas qualidades.

Gêmeos

Você anda passando por um processo de muitas transformações internas. E para facilitar esse processo e renovar as energias, foque no que você mais gosta de fazer, escreva, fale, cante, busque uma forma de expressar criativamente esse redemoinho interno. Libere a sua imaginação, permita que as ideias e sentimentos fluam livremente, pois dessa forma você pode se conectar com uma parte essencial sua, muitas vezes adormecida pela rotina e pelas exigências do mundo. Lembre-se que dentro de si mesmo (a) você pode encontrar o cosmo e o caos e se esse caos pode tirar a sua paz, só observe.

Câncer

Coloque limites e seja firme, pois sua individualidade precisa ser respeitada. Pode ser que algum amigo tire sua paz, mas não desperdice sua energia, só observe e veja o que essa situação tem a dizer.

Leão

Coragem, Leonino (a)! Aproveite para dar o pontapé inicial em um projeto ousado e faça valer a sua vontade. O período da manhã é favorável para agir, tomar decisões e ir em frente. Confie nas suas ideias e no seu conhecimento e comunique, pois você pode inspirar outras pessoas. Você tem muito a dizer e contribuir com o coletivo. E se você não for apreciado (a) como gostaria, não permita que essa falta de reconhecimento tire a sua paz. Continue, pois você faz a diferença.

Virgem

O mergulho está sendo profundo, mas todo esse processo interno vai te trazer segurança para enfrentar qualquer desafio, principalmente os desafios financeiros. Saia da zona de conforto, você pode fazer muito mais. Lure pela sua independência material, não fiquei reclamando. Ação!

Libra

Hoje o seu espírito conciliador está mais ativo do que nunca. Faça uma reunião com a sua equipe ou qualquer ação que agencie o encontro de pessoas e partilhe suas experiências. Acredite na sua força pessoal e não tenha medo de afirmar seu jeito de ser. E se o medo da mudança ou dos desejos não realizados bater à sua porta, só observe. Lembre-se que qualquer mudança abre espaço para novas metas de vida.

Escorpião

Você sente que está cada vez mais perto de encerrar um ciclo. E hoje é um bom dia para refletir sobre tudo que você viveu, suas lutas, superações e desafios, tente digerir essas experiências emocionalmente. Você está super envolvido (a) com sua autorrealização, portanto, não tenha medo de investir em contatos com pessoas ou se aproximar dos seus superiores. Saiba enfrentar seus medos, pois vai te ajudar a acreditar mais ainda nos seus desejos.

Sagitário

Se você está buscando um sentido maior para sua existência, que tal escolher uma causa ou uma luta que favoreça o coletivo? Compartilhe sua sabedoria ou reúna pessoas para um grupo de estudo, ou autoconhecimento. Você também pode levar sua energia e seu estímulo e contribuir com sua equipe ou com seus amigos. Pode ser que você se aborreça com alguma situação no trabalho ou na sua rotina, mas só observe o que está tirando sua paz, não se envolva.

Capricórnio

O Universo está conspirando a seu favor. No período da manhã, Lua e Marte estão trabalhando juntos. Deixe de alimentar alguns sentimentos nocivos, pois assim sua carreira recebe um impulso e seus esforços serão reconhecidos. Alguns conflitos podem surgir na disputa pela visibilidade. Pode ser que alguma crítica tire sua paz.

Aquário

Você pode se tornar maior e melhor do que você é, mas evite estar em companhia de pessoas que não contribuem com a sua evolução intelectual e espiritual, ou seja, “me diga com quem andas e direi quem és”. Respeite as divergências, mas não deixe de lutar pelos seus ideais. Pode ser que algum assunto doméstico tire a sua paz, mas só observe, foque no seu desejo de crescer e de ir mais longe.

Peixes

Coragem para conseguir transformar o que considera nocivo em sua rotina, pois isso acaba drenando a sua energia. Você pode reconhecer que sua vida funciona de acordo com seu estado de espírito, portanto, cuide das suas emoções. Pode ser que uma notícia, uma mensagem ou uma informação tire sua paz, mas controle suas emoções, esse está sendo seu aprendizado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.