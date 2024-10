Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (26/10)

O sábado inicia super agitado com a lua em Leão em tensão com Urano. Pode ser que você tenha acordado mais cedo e com uma inquietação difícil de ser ignorada. Situações inesperadas, teimosias e até desentendimentos emocionais podem aparecer, mexendo com o seu humor.



Mas não se preocupe, pois na metade do dia, a Lua vai se movimentar para o signo de Virgem, trazendo uma energia de organização e praticidade. O sábado à tarde será ideal para colocar os pés no chão, encontrar equilíbrio e estruturar o que está fora de ordem. Aproveite a energia da Lua Minguante para avaliar o que realmente importa: elimine o que não tem valor e fique apenas com o que funciona.

Áries

O dia começa com uma inquietação. Pode ser difícil lidar com quem é cabeça dura, mas no decorrer do dia você terá a chance de colocar em ordem seus planos. A tarde pede um olhar mais prático e menos impulsivo.

Touro

Cuidado com imprevistos que podem afetar suas finanças ou estabilidade emocional. Ao longo do dia, tente olhar de forma mais minuciosa para a sua rotina e reorganize suas prioridades, deixando para trás o que já não serve.

Gêmeos

A manhã traz agitação e uma necessidade de se expressar, mas evite confrontos desnecessários. Mais tarde, aproveite para focar em conversas e tarefas importantes. Uma boa dica é aproveitar o sábado para organizar a sua casa ou o seu espaço íntimo.

Câncer

Pode haver um desconforto com as mudanças do dia, e emoções podem surgir mais fortes pela manhã. A entrada da Lua em Virgem à tarde te ajudará a organizar seu espaço e renovar a calma que tanto precisa nesse momento.

Leão

Você pode se sentir mais exposto e sensível, principalmente frente a contratempos. Na segunda metade do dia, aproveite para refletir e rever seus valores, se reorganizando internamente e eliminando os medos.

Virgem

A manhã pode ser turbulenta, especialmente se imprevistos surgirem. Contudo, a entrada da Lua no seu signo à tarde te favorece, trazendo uma sensação de clareza e chamando você a rever seu próximo passo.

Libra

Você começa o sábado sentindo certa pressão, talvez em questões de relacionamento. À medida que o dia avança, procure uma abordagem mais prática e elimine qualquer peso que esteja afetando sua paz.

Escorpião

Impulsos podem fazer você agir ou reagir intensamente na manhã, especialmente nos relacionamentos. A energia muda à tarde, permitindo que você organize melhor suas emoções e se concentre nos seus planos, sem se deixar levar por tensões. Que tal reunir amigos?

Sagitário

A manhã pode te pegar de surpresa com situações desafiadoras, mas encare esses momentos como oportunidade de aprendizado. A partir da tarde, coloque seus planos em ordem, especialmente aqueles voltados pra carreira.

Capricórnio

Paciência será necessária, especialmente pela manhã, quando situações fora do controle podem surgir. A energia muda à tarde, favorecendo o pragmatismo. Use o tempo para organizar e traçar metas. Para onde você quer apontar sua flecha, capricorniano(a)?

Aquário

O dia começa com a sensação de que algo precisa mudar, e talvez você seja desafiado em relação a essa questão. À tarde, concentre-se no que pode realmente transformar. O tempo é de finalizações e recomeços.

Peixes

Emoções podem surgir com intensidade, especialmente pela manhã. A entrada da Lua em Virgem traz uma energia de clareza e praticidade à tarde, ideal para você olhar com cuidado para os seus relacionamentos. e parcerias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.