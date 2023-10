Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (14/10)

A Lua entra na fase nova no signo de Libra e vem de mãos dadas com um eclipse solar, ou seja, a Lua passa entre o Sol e a Terra, escurecendo o astro por alguns minutos. Mas como se trata de um eclipse anular, encobre o Sol, mas não escurece totalmente. É formado um anel de fogo.

Para as civilizações antigas, os eclipses solares eram eventos estranhos e angustiantes.

Não é fácil lidar com uma paisagem anuviada, onde o passado é colocado diante do futuro e tudo aquilo que está oculto é revelado. E pode ser que agora você já saiba o que vai vir à tona na sua vida nos próximos meses. Esse eclipse marca o início de um ciclo iniciado em julho de 2023 e vai se desenrolar até 2025. E serão trabalhados os temas associados aos signos de Áries e Libra. E esses eventos astrológicos vão refletir em nossas vidas pessoais e nos acontecimentos coletivos.

E quando o Sol (futuro), a Lua (passado) e Terra (presente) se alinham, esse alinhamento vai acontecer também na sua vida. Algumas questões do passado precisam ser digeridas e daqui a 6 meses algumas fichas caem e você vai compreender o porquê dos acontecimentos. E como estamos falando do signo de Libra, você vai ter que olhar para os seus acordos e parcerias. Nessa dinâmica entre o Eu e o Outro, uma conta precisa ser fechada. Se prepare porque mudanças e transformações estão a caminho.

Áries

Nos próximos 28 dias, relacionamentos antigos podem bater à sua porta, assim como lembranças de tempos que você achou que tinha superado. Mas não esqueça que é pra frente que se anda. O eclipse vai tentar te puxar para velhos padrões, mas agora é a hora de reconhecer e seguir um caminho diferente, um que esteja alinhado com quem você é neste momento da sua vida.

Touro

Algo me diz que uma reviravolta vai acontecer. E esse movimento tem a ver com a Lua Nova em Libra, que vem acompanhada de um eclipse solar. É o universo arrumando a sua vida de forma prática. É hora de abandonar velhos hábitos que atrasam sua caminhada. Talvez seja preciso renunciar a atividades, hábitos e situações que provocam recaída sobre algo que você sabe que não te faz bem ou que te impede de ser mais saudável.

Gêmeos

“Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar…”

Não se surpreenda se você receber uma mensagem de um ex-namorado ou de alguém especial do passado. Os Eclipses têm uma maneira peculiar de trazer o passado à tona. No entanto, lembre-se: existem razões pelas quais certas histórias ficaram no passado. Será que vale a pena ver de novo ou é melhor seguir em frente?

Câncer

O céu oferece mais estrutura emocional para você, canceriano(a). Se aquela discussão do último Natal ou do último encontro da família? Ainda está preso na garganta, tente liberar. De repente você vai sentir uma vontade louca de mudar todos os móveis de lugar, está tudo bem, ok? Reforme sua casa e liberte as emoções aprisionadas. O universo está te dando um empurrãozinho para resolver pendências emocionais e organizar a casa e vida, em todos os sentidos.

Leão

Os próximos 28 dias serão marcados por um sopro de renovação no seu setor de comunicação, trocas e aprendizado. Algo me diz que você viverá um período onde velhas ideias ganham uma nova perspectiva, por isso, esteja aberta para aprender e trocar experiências! Faça um curso, escreva, interaja e aprenda algo novo.

Virgem

Com a Lua Nova em Libra, acompanhada do Eclipse Solar, vejo que a sua vida financeira se renova nos próximos 28 dias ou nos próximos 6 meses. Você pode tanto ter uma oportunidade de ganho, quanto se dar conta de como pode economizar melhor. Aliás, cuidado para não recair em velhos hábitos que prejudicam a vida financeira. Mais do que nunca, é hora de valorizar o que tem!

Libra

É hora de renovar! A Lua nova no seu signo pede que você defina suas intenções, não esqueça que suas intenções são as sementes que você planta. Faça uma pausa e pergunte “e se?” O universo pede uma nova versão de você. Renuncie o que ocupa espaço na sua vida para que o novo floresça. Esse processo pode ser tumultuado. A vida se arruma, desarruma e, às vezes, dói um pouco. Mas essa é a hora de se reinventar, mesmo que isso signifique sair totalmente da zona de conforto.

Escorpião

Os próximos 28 dias serão marcados por introspecção e Limpeza Espiritual. A Lua Nova em Libra, potencializada pelo eclipse solar, vai agitar seu lado mais reservado, escorpiano(a). Preste atenção aquele sonho recorrente ou aquela intuição que fica sussurrando no seu ouvido. Escute esses chamados internos, desabafe com alguém de confiança ou busque uma terapia. Esse período é sobre reconectar-se com partes de você que estavam escondidas ou negligenciadas. Aproveite para curar e renovar.

Sagitário

Vejo novos Horizontes Sociais, sagitariano(a)! A Lua Nova de Libra, amplificada por um eclipse solar, aponta para renovações em seu círculo social. Nos próximos 28 dias ou nos próximos 6 meses, vejo que você vai circular muito por aí. Novos amigos, novos projetos em grupo ou até um novo projeto de vida. Fique atento(a) às pessoas que cruzam o seu caminho, elas podem ter mensagens ou oportunidades importantes para você. Esperança e otimismo não vão lhe faltar.

Capricórnio

Acho que você vai alcançar novos patamares profissionais! A Lua Nova em Libra, amplificada por um eclipse solar, traz foco para sua carreira. Há um chamado para uma nova direção ou talvez um reconhecimento pelo seu trabalho duro. Está na hora de brilhar, de se posicionar e ser visto(a). Talvez novas oportunidades se apresentem ou você perceba uma clareza sobre o próximo passo em sua jornada profissional. Este é o momento de esquecer os erros do passado e estabelecer metas e intenções para como você quer ser reconhecido(a) daqui para a frente.

Aquário

Um mundo novo repleto de ideias novas se abre para você! Nos próximos 28 dias ou nos próximos 6 meses, você inicia uma jornada. Viajar é preciso! E não falo apenas de viagens geográficas, mas de viagens da mente! Seja através de um livro ou um curso que desafia seu jeito de pensar, você se sentirá pronto(a) para expandir, se abra para o inesperado. Talvez aquela viagem dos sonhos que parecia distante se torne possível ou uma oportunidade de estudo no exterior surja do nada. Se conecte com pessoas de culturas diferentes, busque um mestre. É uma fase de descobertas, aquariano(a).

Peixes

Se eu pudesse resumir a Lunação de Libra e o Eclipse solar em duas palavras: Renascimento e Libertação! Você está sendo convidado(a) a mergulhar profundo. Pode ser um período de confrontos internos, onde você encara medos antigos, traumas e limitações que até agora pareciam te segurar. Mas é um momento de transformação. Em meio ao desconforto, há uma chance de libertação. Imagine abandonar sentimentos, pensamentos, traumas e relações que não servem mais e emergir com um novo sentido de força e clareza?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.