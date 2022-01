Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (27/1)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Gêmeos

Leão

Escorpião

Libra

Touro

Áries

Peixes

Sagitário

Virgem

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Hoje a Lua ingressa em Sagitário, despertando mais bom humor e amenizando um pouco as cobranças que foram mais pesadas nos últimos dias. Para aproveitar as energias desse signo de fogo devemos tirar um tempo para movimentar o corpo, saindo um pouco do âmbito mental e direcionando a energia para o físico. Isso é muito importante também para lidar com o pensamento acelerado e, consequentemente, com a ansiedade que estamos sentindo devido ao encontro entre o Sol e Mercúrio retrógrado. Além de várias opções de atividade física que podem ajudar a aliviar esse estresse, algumas práticas como a meditação, a yoga ou simplesmente escrever sobre o que estamos sentindo pode ajudar a acalmar o fluxo de pensamentos.A entrada da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais animado em relação aos últimos dias, mas também mais impaciente. Por mais que várias ideias e questionamentos estejam vindo à tona agora, é mais interessante lidar com isso internamente e não discutir sobre o assunto hoje. Momento de descontração com as pessoas amadas podem ser proporcionados por essa Lua.Os capricornianos não compartilham muito das características sagitarianas, que são relacionadas ao pensamento positivo, à liberdade e a aceitação dos seus desejos mais íntimos. Você pode a entrada da Lua em Sagitário para integrar um pouco dessas energias, o que ajuda a equilibrar o pessimismo e o conservadorismo de Capricórnio.O contexto astrológico está deixando cada vez mais claro a necessidade de encarar suas sombras de frente e perceber quais rupturas são necessárias. Algumas coisas que parecem travadas e bloqueadas começam a se desenvolver melhor, mas é preciso não ter pressa em acelerar essas vivências.Os geminianos estão sendo desafiados a lidar com os imprevistos com mais paciência, e hoje isso se torna ainda mais difícil, porque Mercúrio, seu planeta regente, está se aproximando de Marte, que é o astro relacionado a forma como tomamos atitudes e nos posicionamos. Tenha cuidado para não ser inflexível e achar que as coisas só podem ser feitas do seu jeito.O trânsito da Lua por Sagitário, que é um signo de fogo assim como Leão, faz com que você se sinta com mais energia e, caso você não saiba direcionar bem isso, pode acabar descontando nas pessoas ao seu redor. É preciso nos despir das crenças limitantes, das expectativas que colocamos nos outros e da necessidade de agradar quem amamos para entrar em contato com a nossa essência.Nas últimas semanas, você foi levado a repensar onde tem colocado sua energia e agora pode começar a transformar aquilo que você percebeu que não vale a pena. Além disso, a influência de Sagitário indica a necessidade de buscar mais prazer em sua vida íntima, sem tantas cobranças.As energias sagitarianas evidenciam a necessidade de pensar mais em você mesmo, se libertando de tudo aquilo que está te fazendo sentir sobrecarregado e oprimido de alguma forma. Você pode estar travando o seu desenvolvimento pessoal por tomar responsabilidades que não são suas.Os taurinos se sentem muito inseguros quando não conseguem estabilizar seus sentimentos e pensamentos. Você precisará de mais espaço para não se estressar com as pessoas que convive. Fazer algo descontraído com elas ajuda a melhorar o clima.O posicionamento da Lua em Sagitário, que é um signo que compartilha muitas das características arianas, te deixa ainda mais impaciente e impulsivo. Como o seu planeta regente está se aproximando de Mercúrio retrógrado, os desentendimentos podem acabar se tornando discussões sérias. Tenha cuidado para não brigar por coisas que não valem a pena.As coisas podem estar parecendo confusas, mas isso faz parte do processo de transformação e de autoconhecimento. O fim da retrogradação de Vênus está se aproximando e faz com que as coisas comecem a fazer mais sentido, mas é algo gradual. É preciso olhar para dentro e encontrar o seu propósito para que as coisas fluam com mais naturalidade.A influência de Sagitário está evidenciando seus impulsos e o movimento retrógrado de Mercúrio indica um momento de transformação em suas relações. Porém, até a primeira semana de fevereiro não é indicado tomar decisões definitivas. Dê tempo ao tempo e tome distância se necessário for. Lembre-se que é melhor não falar nada quando não temos algo construtivo para dizer.Apesar de Sagitário ser um signo relacionado ao bom humor e ao pensamento positivo, Mercúrio, o planeta regente de Virgem, está caminhando para trás próximo ao Sol. Os questionamentos e os sentimentos do passado que estão vindo à tona podem te fazer agir por impulso. Tenha cuidado para não fazer escolhas das quais você não pode voltar atrás.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.