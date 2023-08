Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (24/8)

A lua começa a subir no céu e ascende no signo de Sagitário. O momento é de confiar e seguir o curso, com um arco em punho e uma flecha pronta para ser lançada.

A flecha é o seu pensamento audacioso. Você quer ir mais longe, alcançar um sonho distante, mas antes precisa de uma ideia ou um ideal.

Uma mira exata depende de uma visão clara. E mercúrio retrógrado entra em cena e fala baixinho no teu ouvido: Já definiu o alvo? O que você quer fazer? Já sabe como fazer? Você está alinhado em seus hábitos, pensamentos e comportamentos cotidianos?

Estaremos mais otimistas, confiantes e tudo parece possível, mas cuidado para não dispersar demais, se perder na euforia e comemorar antes da hora, já que Sagitário não dispensa uma comemoração. Antes de ir, confira se eleva teu espírito e só depois siga a estrada. Vá com o coração cheio de sonhos, já que a Lunação é de Leão, e a mente aberta para todas as aventuras que estão por vir.

E o dia finaliza com Marte e Plutão num papo profundo e super revelador, essa conversa é regenerativa tanto para o corpo quanto para a sua alma.

Áries

A combinação favorável de Marte e Plutão abre uma janela de oportunidades. Se desprenda do que não tem valor e tome uma decisão importante, chegou a hora de se posicionar de forma inteligente e confiante. E como nem tudo é perfeito, tente manter o equilíbrio entre o coração e a razão, especialmente porque, Vênus e Júpiter estão jogando com suas emoções e as suas insatisfações afetivas poderão assumir grandes proporções.

Touro

O aspecto favorável entre Marte e Plutão pode te colocar num palco com muitos holofotes. Depois de uma faxina interior, chegou a hora de vencer os medos, superar os bloqueios e brilhar. Pode ser que você seja bem sucedido em uma apresentação importante ou na realização de um projeto pessoal. Você vai enfrentar o desafio de ser o que verdadeiramente é e se sentir leve por isso.

Gêmeos

Abrace esse momento, Geminiano! O Universo está lhe oferecendo uma oportunidade incrível de organização interna. A vida pede aperfeiçoamento e amadurecimento. Marte vai aquecer suas memórias do passado e o caldeirão vai ferver, dando-lhe a chance de vencer os obstáculos emocionais do passado. Eu sei que não está sendo fácil, mas depois dessa nada mais te derruba.

Câncer

A Lua crescente em Sagitário vai nutrir sua autoestima e lhe encorajar a seguir seus sonhos. E Plutão vai te ajudar a virar o jogo, basta ter coragem para assumir os riscos de tomar uma decisão importante. Pode ser que você consiga uma aprovação de projeto ou colocar uma ideia criativa em movimento.

Leão

Marte em harmonia com Plutão traz soluções práticas e autonomia para tomada de decisão. Aproveite sua força de conquista para tomar algumas decisões em relação a sua rotina e tarefas domésticas. A lua crescente no signo de sagitário te convida a cuidar do seu lar, reconhecer sua história e buscar acolhimento. Você está num momento muito fértil para as finanças.

Virgem

Marte e Plutão estão trabalhando em harmonia, lhe oferecendo forças para que você possa se desprender do que não tem mais valor. Finalize ciclos internos e se conecte com sua força interior, esse é o caminho para descobrir uma solução. Se houver um bloqueio no seu caminho, o Universo vai lhe entregar o mapa.

Libra

Você sente que um ciclo está sendo finalizado. Não tenha medo, mergulhe profundo e reconheça suas lutas, os desafios superados, as vitórias e derrotas. Como você digeriu essas experiências emocionalmente? A lua crescente em sagitário, aponta a flecha para seus recursos internos e recursos materiais. Valorize seus talentos, sua história e agregue valor ao seu trabalho. Chegou a hora de ampliar os horizontes.

Escorpião

Marte e Plutão, seus dois planetas regentes, lhe dão o poder de virar o jogo. Você tem todas as ferramentas, argumentos, coragem e confiança para sair ganhando em qualquer negociação ou encontrar a solução perfeita para um problema que vem lhe deixando sobrecarregado.

Sagitário

A conexão harmoniosa entre Marte e Plutão traz de volta sua coragem e seu poder de ação. É como se você encontrasse a ferramenta certa para consertar o que estava quebrado. Silencie, pois o barulho externo não vai te fazer bem. Tente ouvir seu coração e acolha suas emoções. Você se sentirá mais segura e sairá vitorioso nos seus empreendimentos e sua carreira receberá um impulso extra.

Capricórnio

Pode ser que nessa Lua crescente os desafios fiquem mais moderados. A sintonia de Marte e Plutão traz uma oportunidade de superação. Pode ser que você encontre a saída ou chave certa para abrir uma porta que estava emperrada. Continue se esforçando, pois a lua crescente em sagitário vai te ajudar a explorar novos caminhos internos e externos.

Aquário

Pode ser que você venha enfrentando algumas dificuldades. Mas chegou a hora de enfrentar os medos, as perdas, rupturas e separações. O seu maior aprendizado do momento é sobre a finitude das coisas. Não tente controlar, apenas reflita sobre os ganhos e perdas, pois só assim você vai aprender a valorizar as suas escolhas.

Peixes

A harmonia entre Marte e Plutão promete alinhar suas parcerias. Essa energia é ideal para fortalecer amizades e trabalhar em projetos coletivos. A lua cresce nutrindo seu desejo de experimentar novos caminhos, buscar aprofundar mais nos estudos e, principalmente, encontrar um sentido mais para sua existência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.