Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (23/11)

É Lua crescente no signo de Áries. O dia promete ser movimentado, rápido e cheio de expectativas. Sol e Mercúrio no signo de Sagitário trazem o fogo da vida, enquanto a Lua no signo de Áries traz o fogo indomável da criação. Aproveite e acenda a chama da tua vontade ou verdade. Invista em você, priorize os seus desejos. E vá atrás do que valoriza. Nesse tempo de incertezas, estamos tentando compreender alguns acontecimentos e dar sentido às coisas. E se você quiser ir longe demais, Saturno vai colocar limites e vai te convidar a colocar o pé no chão, ou seja, pode ser que uma pessoa ou uma situação tente podar suas asas. Mas não é hora de recuar, coloque a mão na massa!

Áries

Aproveite este período para desbravar novos caminhos, e uma das formas de fazer isso é sair da rotina, mas lembre-se de não exagerar - especialmente entre os dias 23 e 25. - Uma quadratura de Sol e Marte com Saturno aponta para dias de menor vitalidade, frustração e mau humor.

Touro

Sol e Marte se estranham com Saturno, indicando que nesse primeiro movimento de transformação você pode ficar meio pessimista, acreditando que vai ser difícil alguma coisa mudar. Não se deixe abalar pelas primeiras dificuldades. Você não é taurino por acaso.

Gêmeos

Atenção ao período entre 23 e 25, quando Sol e Marte se estranham com Saturno. Estes não são bons dias para confrontos ou decisões impulsivas. O fim de semana pede prudência e paciência. Sendo assim, evite bater de frente com autoridades ou tomar decisões arriscadas. Ao invés disso, aproveite para relaxar e engajar-se em atividades leves e descompromissadas. Pense nisso como um momento para recarregar as baterias e se preparar para os próximos desafios. Quem sabe não será seu último final de semana de folga até o fim do ano?

Câncer

Com a tensão entre Sol, Marte e Saturno entre os dias 23 e 25, você pode se deparar com desafios em investimentos ou questões delicadas em relacionamentos. Não é um momento para decisões impulsivas ou riscos desnecessários. Algo me diz, que por insegurança ou carência você pode apostar em uma pessoa ou situação que é pura perda de tempo.

Leão

O final de semana pede cautela, especialmente em assuntos financeiros e emocionais. Com a tensão entre Sol, Marte e Saturno entre os dias 23 e 25, você pode se deparar com desafios em investimentos ou questões delicadas em relacionamentos. Não é um momento para decisões impulsivas ou riscos desnecessários. Algo me diz, que por insegurança ou carência você pode apostar em uma pessoa ou situação que é pura perda de tempo.

Virgem

Nos dias 20 e 21, você encontrará a harmonia perfeita entre pensamento e expressão, por isso, aproveite o momento para se dedicar a compreender mais sobre um assunto que te interessa, além de usar seu poder de comunicação. Esta é a hora de ter aquele papo sincero, conversas reveladoras e descobertas de coisas novas.

Escorpião

Sol e Marte com Saturno, vão te colocar numa situação um pouco desconfortável. onde, por exemplo, um convite tentador para uma saída com amigos pode colidir com um compromisso de trabalho não concluído ou uma tarefa doméstica importante.

Sagitário

Entre os dias 23 e 25, você pode se sentir mais inseguro(a), duvidando da sua capacidade de lidar com as mudanças necessárias, tanto pessoalmente quanto com questões que envolvem a família. Sabendo disso, lembre-se de não se deixar abater por essa queda temporária de energia. Entenda que estas inseguranças são passageiras e não refletem sua verdadeira força.

Capricórnio

O silêncio vale mais do que mil palavras, capricorniano(a). O melhor a fazer até o dia 25 é economizar sua presença e opinião. Se prepare com antecedência, peça ajuda, pense com muito cuidado sobre o que você quer comunicar e como pode fazer isso de forma efetiva e respeitosa.

Aquário

Entre os dias 22 e 24, seu foco se desloca para a expansão de seus círculos sociais. Você estará vivendo uma das melhores fases para se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos ideais e paixões.Você pode se sentir atraída por grupos que promovam mudanças sociais ou atividades que expandem sua compreensão do mundo.

Peixes

Entre os dias 22 e 24, Sol e Marte chegam à casa de Sagitário, o que para você pode corresponder a concretização de metas e foco nos projetos mais ousados que estão no seu radar. Até o início de 2024, prepare-se para oportunidades de crescimento no trabalho, afinal, suas habilidades e esforços podem ser reconhecidos e recompensados.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.